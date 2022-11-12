Можна не будувати нове, а відбудовувати те, що вже є — Катерина Терехова

Місцевій владі варто придивитися до закинутих об’єктів, які можна швидко відновити для забезпечення житлом внутрішніх переселенців. Таку пропозицію у ході форуму Re:Open Zakarpattia 2022 висловила рестораторка, волонтерка, організаторка шелтеру для 59 ВПО на Закарпатті Катерина Терехова.

“Побудувала свій шелтер у закинутій школі у селі Березинка. Він розрахований на 60 людей, зараз в ньому мешкає 55 людей, 22 з них – це діти і підлітки, 7 з них – літні люди. Свій прихисток на 60 людей я почала будувати 1 травня, і 5-го липня до мене вже заїхали перші 35 людей”, – розповіла волонтерка.

За словами Катерини Терехової, їй вдалося самотужки, завдяки своєму менеджерському та кар’єрному досвіду швидко та ефективно реалізувати проєкт із відновлення та поселення переселенців у шелтері. При цьому, волонтерка не обмежує людей у терміні проживання, вимагаючи дотримуватися простих правил співжиття у тимчасовому житлі:

“Бувши на Закарпатті, я чула про історії із “лімітами” на перебування – наприклад, 3 дні, 5 днів. Але чітко розуміла, що більшості тих людей, які сюди приїхали – вони не можуть повернутися, чи поїхати за кордон. Тому прийняла рішення – якщо моя ініціатива приватна, то я можу не обмежувати людей у термінах перебування у прихистку. Строк перебування залежить виключно від простих правил. Тож вони можуть в мене знаходитися місяць, два, пів року – скільки це буде потрібно”.

Катерина Терехова зауважила, що їй вдалося налагодити швидку комунікацію із місцевою владою, тому реалізувати проєкт із шелтером вдалося реалізувати швидко і з мінімумом бюрократичних процедур. Саме така співпраця приватної ініціативи із місцевою владою може стати корисним кейсом для бюджетнішого втілення подібних проєктів у життя – тож варто вивчати та поширювати такий досвід.

“Можна не будувати нове – отримувати дозволи, виділяючи землі, підводячи комунікації. Можна відбудовувати те, що є. Буде набагато дешевше, і це допоможе набагато більшій кількості людей. І буде швидше – а це головне. Ми бачимо, що на Закарпаття знову їдуть багато нових людей, бо зима обіцяє бути складною – у величезній кількості інших регіонів не буде опалювального сезону, не буде води і багато чого”, – зазначила волонтерка.

Ужгородський прес клуб

Фото Наталії Радченко