“Мовчки про Мукачево”: екскурсії з сурдоперекладом почали проводити на Закарпатті

Новий формат екскурсій — з сурдоперекладачем, який жестовою мовою перекладає екскурсовода для людей з вадами слуху — започаткували в Мукачеві. Відзняли перше відео “Мовчки про Мукачево”, в планах ще два експериментальних випуски, — розповів Varosh гід, краєзнавець Максим Адаменко.

— До мене звернулася Мирослава Якима, студентка кафедри туризму УжНУ, і почала розпитувати про екскурсії, формат, ставила багато правильних питань, — сказав він. — Я здивовано розповідав їй, бо нечасто молодь цікавиться такими речами. А потім вона в розмові згадала, що володіє мовою жестів і тут мене перевернуло! Тому що ще до карантинів я хотів зробити щось подібне, але того разу нічого не вийшло і цей проєкт ми відклали.

З Мирославою Макс Адаменко домовився зробити кілька пробних коротких відеоекскурсій з основними відомостями про Мукачево. Вже відзняли розповідь про Святого Мартина і церкву, в планах — Ратуша і ще якийсь цікавий знаковий об’єкт Мукачева для привернення уваги.

Мирослава Якима, зі слів краєзнавця, має батьків з вадою слуху і тому про проблеми цих людей знає не з чуток. Дівчина вже має намір після Великодня провести екскурсію для цих людей, спочатку перекладаючи розповідь Макса Адаменка, а згодом проводити самостійні екскурсії.

Varosh

Фото: скрин з відео

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.