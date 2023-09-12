“Монологи над Ужем”: театральний фестиваль буде присвячений темі війни

ІV Міжнародний фестиваль моновистав «Монологи над Ужем» пройде в обласному центрі 13-18 вересня. Фестиваль пройде в рамках Дня Ужгорода. Вистави проходитимуть на сценах Закарпатського облмуздрамтеатру, театру ляльок «Бавка» та Ужгородського замку, — розповів Varosh директор фестивалю Михайло Носа.

— Цього року до нас приїдуть прифронтові театри, — розповів він. — Основні — це Херсон і Миколаїв. Акцент фестивалю буде на військовій тематиці: вистави будуть так чи інакше пов’язані з війною. Будуть також вистави з Львова, Дрогобича, Польщі, Словаччини, буде один спільний польсько-український проєкт і одна вистава буде онлайн — його покаже актор із Франції Ніколя Ізамбар.

У “Монологах над Ужем” гратимуть і закарпатські театри — з Мукачева та Ужгорода. Програму фестивалю можна побачити на сторінці події.

Фестиваль був заснований у 2018 році Ужгородською міською радою і газетою “Ясно”, але 2 роки поспіль — 2021 та 2022 — його не проводили.

Varosh,

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