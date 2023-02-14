Монографії Алена Панова про Закарпаття увійшли до всесвітнього каталогу Worldcat

Дві монографії ужгородського вченого, дипломата, юриста Алена Панова були включені до фондів бібліотек провідних світових університетів та, відповідно, потрапили до всесвітнього бібліотечного каталогу Worldcat. Мова йде про книги «Масарик і Закарпаття» та «Державність Закарпаття в політико-правовій діяльності Т.Масарика».

Обидва видання досліджують історію та правовий статус Закарпаття у період між двома світовими війнами – якими були альтернативи розвитку краю після завершення Першої світової війни, як тривав і чим завершився переговорний процес на Паризькій мирній конференції, в якому статусі край перебував після його завершення. Підбір літератури бібліотеки здійснюють самостійно, на підставі зацікавленості до теми та ґрунтовності її розкриття авторами.

Важливо й те, що мова йде про окремі монографії, а не колективні статті у періодичних виданнях. Книжки з Ужгорода потрапили до університетських та національних бібліотек Гарвардського університету (Массачусетс, США), Стенфордського університету (Каліфорнія, США), Колумбійського університету (Нью-Йорк, США), університет Торонто (Онтаріо, Канада), університету Оксфорда (Сполучене Королівство), Національна бібліотека Великої Британії (Лондон, Сполучене Королівство), Баварської державної бібліотеки (Мюнхен, ФРН). Всі вони були написані і надруковані в нашому місті — в Ужгороді, у видавництвах «Ліра» та «Закарпаття».

Співавтором однієї з них був відомий історик, дослідник проблематики міжвоєнного Закарпаття Михайло Болдижар. З 2011 року А. Панов надав безкоштовний доступ до більшості власних публікацій, тому познайомитись із ними можна відвідавши персональний сайт вченого.

Додамо, що всесвітня бібліографічна база даних Worldcat створена у 1967 році і об’єднує більш ніж 72000 бібліотек зі 170 країн світу; база містить видання на 470 мовах світу. Ален Панов викладає в Ужгородському національному університеті з 2000 року, наразі очолює кафедру міжнародної політики; він є автором 18 книг і більше 40 інших наукових публікацій.

Varosh

Фото Алена Панова

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