Моніторинг нафтопродуктів проводять на Закарпатті

На АЗС області проводять моніторинг якості пального, днями перевірили 5 АЗС, які добровільно надали для перевірки взірці пального. Роблять це за дорученням голови Закарпатської ОВА Віктора Микити.

Ці заходи пов’язані більшою мірою з тим, що на Львівщині був виявлений випадок продажу неякісного пального однією з потужних АЗС, — розповів Varosh Іван Завидняк, директор департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА. Сама ж група з виявлення та ліквідації в області нелегального обігу та торгівлі нафтопродуктами була створена ще на початку 2021 року.

— Вона постійнодіюча, — пояснив він. — В разі отримання скарг вона збиралася і починала свою моніторингову роботу. Група здійснює більше моніторинг, а не перевірку порушень у сфері торгівлі нафтопереробних матеріалів. Для перевірки має бути окреме розпорядження прем’єр-міністра та приписи органів виконавчої влади. Ми ж здійснюємо моніторинг щодо можливого факту потрапляння неякісного пального на АЗС і на добровільній основі просимо станції надати зразки. Результати експертизи отриманих взірців з 5 станцій будемо мати в кінці тижня.

Є й факт відмови в перевірці, про це розкажуть на брифінгу в кінці дослідження.

Група складається з представників Нацполіції, ДСНС, інспекції праці, держпродспоживслужби, яка власне і перевіряє якість нафтопродуктів, СБУ, екоінспекції та інші, і кожен під час моніторингу працює в рамках своєї компетенції.

Загалом, за даними податкової інспекції, в області наразі діють 297 АЗУ.

Varosh

Фото зі сторінки Закарпатської ОВА в Телеграм

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