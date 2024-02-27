Молоді Закарпаття найбільше не вистачає просторів для проведення вільного часу: результати опитування

В Ужгороді презентували результати опитування молоді.

До опитування, яке проводилося наприкінці 2023 року, долучилися представники кожного з 6 районів Закарпаття. Загалом було опитано 1850 людей в 61 громаді.

«Молодь сьогодні є рушієм змін, і відіграє важливу роль у розвитку краю, кожної територіальної громади та країни загалом. Тож Молодіжна рада при Закарпатській ОВА вирішила провести комплексне опитування, аби дізнатися, що саме хвилює молодь, які в неї ж потреби або проблеми, щоб оперативно й узгоджено реагувати на виклики», – розповіла під час брифінгу голова Молодіжної ради при Закарпатській ОВА Вікторія Кенідра.

Найбільше відповідей під час опитування організатори отримали від молоді Мукачівщини – майже 600, Берегівщини – 397, Хустщини – 324. Найменше до опитування долучилася молодь Рахівського району: тут було отримано лише 45 відповідей.

«Ми закцентувалися на тому, що є важливим для молоді сьогодні, що треба зробити для того, аби молодь залишалася у своїй громаді. Одне з питань стосувалося того, чого саме молоді не вистачає у своїй громаді. Найбільш затребуваним серед усіх опитаних є вільний простір, де молодь зможе проводити свій вільний час. Найбільша потреба у вільних просторах спостерігається в Чопській, Білківській, Івановецькій та Великолучківській громадах. Також високі показники у потребі спортивної інфраструктури. Переважають серед опитаних Чинадіївської, Колочавської та Великобичківської громад», – розповів, своєю чергою, співголова Молодіжної ради при Закарпатській ОВА Олександр Ленд’єл.

В ході опитування, додав радник голови Молодіжної ради при Закарпатській ОВА Максим Мицянка, враховувалася також думка внутрішньо переселених осіб з-поміж молоді.

«З початку повномасштабного вторгнення на Закарпаття приїхало чимало внутрішніх переселенців, серед яких і представники молоді. Тож під час опитування враховували і їхню думку: 8% людей із загальної кількості, що долучилися до анкетування – представники молоді з Донеччини, Луганщини та Херсонщини», – сказав Максим Міцянка.

Отриману в результаті опитування інформацію систематизували й сформували у посібник, яким зможуть користуватися як органи місцевого самоврядування, так і громадські організації, молодіжні ради, учнівське самоврядування тощо, розповіла під час брифінгу.

Посібник доступний в онлайн форматі, також його у паперовому вигляді відправлять у кожну громаду.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульна світлина GaudiLab/Depositphotos

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