Моделі з Ужгорода демонстрували дизайнерські колекції на вечорі української культури у Каннах

19 травня у межах Каннського фестивалю у Франції на Віллі Domergueу відбувся благодійний вечір української культури, краси та моди Ukrainian Fashion Film Festival.

Захід проводився вже вдруге, його мета – познайомити спільноту з Україною через її культуру. У програмі були частування від кухарів стравами української кухні в сучасних інтерпретаціях, презентації українських фільмів та українського мистецтва, концерт українських виконавців.

Також відбулися покази останніх колекцій відомих українських дизайнерів. Участь у них взяли і 2 моделі з Ужгорода.

Як розповіла у коментарі Varosh керівниця модельного агентства ASTAR Ганна Феєр, загалом під час заходу відбулося 5 показів колекцій одягу від провідних українських брендів та дизайнерів: Park Avenue, By Vel, Iryna Luzhetska, Mogardi, IVA Nerolli. Ужгородські моделі брали участь у кожному з них: чотирьох дорослих та 1 підлітковому.

«Були представлені дуже цікаві, навіть трохи експериментальні бренди. Трохи було незвично для дівчат – все-таки інша атмосфера, нові люди, відповідальність. Переважно демонстрували колекції одягу, створені саме для цього Каннського вечора», – сказала Ганна Феєр.

Під час благодійного вечора, серед іншого, пройшов і благодійний аукціон. На ньому розіграли прапор із підписом ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного та боксерські рукавиці Олександра Усика, які знайшли нових власників за 8000 та 5000 тисяч євро відповідно.

Всі зібрані у ході благодійного вечора кошти організатори спрямують на закупівлю неврологічного обладнання для дитячої лікарні та допомогу дітям, евакуйованим з Харківської області.

Благодійний вечір Ukrainian Fashion Film Festival під час проведення 77-го Каннського кінофестивалю організувала команда благодійного фонду Українотворці у партнерстві з UA Fashion TV.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Ганною Феєр

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