Мобільний застосунок “Повітряна тривога” працює і на Закарпатті

1 березня в Україні запустили мобільний застосунок “Повітряна тривога”. У разі загрози він миттєво надсилатиме сповіщення у ваш смартфон.
Наразі працює у тестовому режимі.
Щоб завантажити додаток на смартфон, достатньо просканувати вказаний QR-код та обрати свою область.
Застосунок не потребує реєстрації та сповіщає про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони.
Також у ньому є лінки на корисні чат-боти, котрі сприятимуть покращенню безпекової ситуації.
Varosh, за інформацією Закарпатської ОВА