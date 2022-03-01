Мобільний застосунок “Повітряна тривога” працює і на Закарпатті

1 березня в Україні запустили мобільний застосунок “Повітряна тривога”. У разі загрози він миттєво надсилатиме сповіщення у ваш смартфон.

Наразі працює у тестовому режимі.

Щоб завантажити додаток на смартфон, достатньо просканувати вказаний QR-код та обрати свою область.