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Мобільний застосунок “Повітряна тривога” працює і на Закарпатті

1 Березня 2022 3

1 березня в Україні запустили мобільний застосунок “Повітряна тривога”. У разі загрози він миттєво надсилатиме сповіщення у ваш смартфон.

Наразі працює у тестовому режимі.

Щоб завантажити додаток на смартфон, достатньо просканувати вказаний QR-код та обрати свою область.

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повітряна тривога застосунок

Застосунок не потребує реєстрації та сповіщає про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони.

Також у ньому є лінки на корисні чат-боти, котрі сприятимуть покращенню безпекової ситуації.

 Varosh, за інформацією Закарпатської ОВА

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# воєнний стан

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