Міжнародний проєкт з прав людини для молоді втілюватимуть на Закарпатті

Міжнародний проєкт «Ігри з прав людини» за участі менторів із кількох європейських країн втілюватиме на Закарпатті громадська організація «Щасливі діти».

У межах проєкту активна молодь розроблятиме ексклюзивні авторські правозахисні ігри. Потім ці ігри будуть у вільному доступі, щоб їх могли використовувати в роботі педагоги, фахівці з неформальної освіти й усі, хто працює з дітьми, розповіла для Varosh менеджерка проєктів ГО «Щасливі діти» Людмила Сюзева.

За її словами, проєкт розрахований на кілька місяців і розбитий на кілька етапів.

Спершу молодь вивчатиме базові поняття і принципи прав людини та познайомиться з основами гейміфікації – використання принципів гри у неігровому середовищі. Після цього, обравши собі теми для роботи, учасники проєкту під керівництвом європейських менторів створюватимуть власні ігри з прав людини. Створювати ігри молодим людям допомагатимуть експерти з Чехії, Польщі, Словаччини та України.

Насамкінець, ігри допоможе оформити дизайнер, після чого вони будуть доступні для використання для всіх бажаючих.

«Права людини наразі – дуже актуальна тема для будь-якого прогресивного суспільства. Світ змінюється, Україна, перебуваючи у тривалій виснажливій війні, прямує в ЄС, де права людини є центральною найбільшою цінністю. Тому дуже важливо виховувати в дітях, в молодих людях розуміння своїх прав та важливості проблеми порушення прав людини», – каже Людмила Сюзева.

Проєкт «Ігри з прав людини» значущий тим, що дозволить охопити важливою темою одразу кілька поколінь, адже молодь, тобто нинішнє покоління, створюватиме ігри для покоління майбутнього – для дітей.

«У процесі роботи з менторами молодь багато дізнаватиметься про себе та свої права, про сучасні практики дотримання прав людини в європейських країнах. Плюс до цього, молоді люди зможуть отримати нові знання з гейміфікації в освіті та вивчити новітні практики неформальної освіти. Важливо те, що ми можемо використовувати європейський досвід, яким з нами ділитимуться партнери, що мають багаторічну успішну практику роботи з дітьми і працюють в організаціях, які допомагають українцям у цей складний час», – розповіла Людмила Сюзева.

Реєстрація на проєкт триває за посиланням.

Varosh

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