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Міжнародний фестиваль моновистав «Монологи над Ужем»

31 Серпня 2021 11

Із 17 по 23 вересня на сценах облмуздрамтеатру та лялькового театру ужгородці та гості міста мають унікальний шанс побачити 14 вражаючих театральних історій. Це будуть постановки з Дрогобича, Києва та Львова, Маріуполя та Івано-Франківська, Румунії, Бразилії, Угорщини, Молдови та Вірменії. Уперше на фестивалі моновистави представлять і закарпатські актори з Мукачева та Берегова.

Моновистава вважається одним із найскладніших, але й найактуальніших театральних жанрів сучасного світу. Як відзначив співорганізатор уже ІІІ міжнародного фестивалю, журналіст Михайло Носа, коли актор і глядач на відстані простягнутої руки, – глядач стає безпосереднім співрозмовником митця, особисто приймає і проживає його сповідь, знаходить у ній співзвучність своїм почуттям і своєму життєвому багажу.

У рамках фестивалю також відбудуться конференції та круглі столи за участі драматургів, режисерів, акторів, викладачів театральних вишів та керівників театрів.

Monolohy Nad Uzhem 1

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# Монологи над Ужем # фестиваль моновистав

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