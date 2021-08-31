Міжнародний фестиваль моновистав «Монологи над Ужем»

Із 17 по 23 вересня на сценах облмуздрамтеатру та лялькового театру ужгородці та гості міста мають унікальний шанс побачити 14 вражаючих театральних історій. Це будуть постановки з Дрогобича, Києва та Львова, Маріуполя та Івано-Франківська, Румунії, Бразилії, Угорщини, Молдови та Вірменії. Уперше на фестивалі моновистави представлять і закарпатські актори з Мукачева та Берегова.

Моновистава вважається одним із найскладніших, але й найактуальніших театральних жанрів сучасного світу. Як відзначив співорганізатор уже ІІІ міжнародного фестивалю, журналіст Михайло Носа, коли актор і глядач на відстані простягнутої руки, – глядач стає безпосереднім співрозмовником митця, особисто приймає і проживає його сповідь, знаходить у ній співзвучність своїм почуттям і своєму життєвому багажу.