Мільйон на машини та дрон для ЗСУ зібрали на благодійному матчі «Футбол заради перемоги»

На всеукраїнському благодійному матчі за участі легенд футболу та зірок шоубізнесу, який відбувся 27 листопада на стадіоні «Авангард» в Ужгороді, зібрали мільйон гривень. Гроші, як повідомили Varosh у ГО “Ліги життя”, скерують на купівлю автомобілів та дрону для ЗСУ.

Зіркові гравці поділилися на дві команди: «Збір на дрони» та «Збір на авто». Гравців вийшли на поле разом з вихованцями дитячо-юнацької футбольної школи «Минай» та СДЮСШОР (Ужгород), а також дітей загиблих воїнів із Ужгорода. Хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих у війні проти російських окупантів захисників.

Впродовж основного матчу зіграли внічию – 6:6, а у післяматчевому пенальті влучнішими були «дронівці», тож загальний рахунок 10:9 – на їхню користь. У перерві між поєдинком діяв благодійний ярмарок. Усі присутні мали змогу сфотографуватися із зірками.

В “Лізі життя” Varosh розповіли, що купуватимуть автомобілі та дрон для військових “Азову”, 128-ї гірсько-штурмової бригади, 25 окремої повітряно-десантської бригади, батальону спецпризначення «Україна» та ще іншим частинам.

— Слава Богу, всі машини, які ми відправляємо хлопцям, цілі і служать їм на фронті, — розповіла Ксенія Твердохліб з “Ліги життя”. — Був випадок, коли машина наїхала на міну, але залишилась цілою і працює далі.

Збір коштів триває. Впродовж 2 тижнів організатори ще розігруватимуть на лотах аукціону футболки гравців, які грали на цьому матчі.

— Впродовж 2 тижнів, поки будемо закуповувати машини, зможемо дозбирати гроші і вони підуть ще на якісь потреби. В нас є великий список цих потреб: це і їжа, і броніки, буржуйки, і підзарядки для Старлінків, тому будемо купувати по мірі поступу запитів, 3 розповіла Ксенія Твердохліб.

Varosh

Фото Ужгородської міської ради

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