“Меморіал, а не кладовище”. Основу концепції меморіалу загиблим на Пагорбі Слави прийняли в міськраді Ужгорода

З рідними загиблих Героїв зустрілись у п’ятницю міський голова Богдан Андріїв, секретар міськради та заступники міського голови, керівник Ужгородського комбінату комунальних підприємств Анатолій Сухолов, розробник проєкту ескізного меморіалу Євген Приходько. Прийняли основу концепції меморіалу та домовилися про деталі майбутнього вигляду Пагорбу Слави.

Присутнім продемонстрували варіант меморіалу із доповненими побажаннями рідних. План частини території меморіалу поданий з урахуванням можливого збільшення кількості могил для того, щоб витримати загальну концепцію.

— Це буде надгробна плита, персоналізована могила кожного загиблого воїна, все буде в одному стилі, простої лаконічної форми з можливістю для висадження квітів тощо, — розповів Varosh архітектор, розробник концепції меморіалу Євген Приходько. — Поховання знаходиться в історичному центрі міста, тому ми хотіли дати простоту і світлість матеріалу, щоб це виглядало як меморіал, а не кладовище. Але зважаючи на те, що нам пропонують покостівський граніт і поки нема альтернативи, то виходить, що навіть з цією простотою ми перетворюємо меморіал на кладовище…

Усі поховання однакові: з символікою бригад, розробники передбачили також місце для слів від сім’ї. Наразі, зі слів Євгена Приходька, конфліктний момент у діалозі з родинами загиблих полягає у виборі матеріалу, з якого буде зроблений пам’ятник.

— На місці поховань встановлюватимуться пам’ятники, які вони будуть — наразі обговорюється, — пояснив Varosh Анатолій Сухолов. — Для можливого збільшення могил у нас там ще є місце, але наперед ми не хочемо загадувати, на скільки могил… Дай Бог, щоб загиблих більше не було і війна закінчилася вже завтра! Сам територію розширювати ми не маємо куди…