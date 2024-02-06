Футбольні матчі Прем’єр-ліги повертаються на стадіони “Минай” та “Авангард”. Відповідне рішення ухвалила Українська асоціація футболу. Про це повідомили на Телеграм-каналі стадіону “Авангард” 5 лютого.

“2 лютого УАФ повідомила, що незважаючи на недоліки з освітленням, у списку акредитованих стадіонів на другу частину сезону 2023/24 не відбудеться змін”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 11 грудня Українська Асоціація футболу позбавила стадіони “Авангард” в Ужгороді та “Минай-Арену” в с. Минай акредитації на проведення матчів УПЛ через відсутність штучного освітлення на футбольних полях. УАФ висунула вимогу зробити освітлення на закарпатських стадіонах до 1-го лютого 2024 року для продовження акредитації. Прожектори на “Авангарді” є, але вони несправні, на стадіоні ж “Минай-Арені” прожекторів немає.

3-го лютого адміністрація “Авангарду” опублікувала лист, вже від нового керівництва УАФ, де йдеться про те, що незважаючи на недоліки з освітленням, у списку акредитованих стадіонів на другу частину сезону 2023/24 не відбудеться змін.

Директор стадіону “Авангард” Віктор Качур переконаний, що рішення про позбавлення стадіонів акредитації було політично вмотивованим рішенням “абсолютно однієї особи, яка на той час керувала залишками старої команди УАФ”. Зі зміною керівництва УАФ питання відновлення ігор на стадіонах безперешкодно вирішилося. Найближчий матч на стадіоні анонсували вже на 26 лютого — між командами «Зоря» і «Ворскла».

— По-перше, в країні війна і, на мою думку, це абсурд під час боротьби за незалежність витрачати 11 мільйонів гривень на освітлення стадіону, — сказав Varosh прес-аташе ФК «Минай» Олександр Костюк. — По-друге, за два місяці навіть в мирний час зробити це було б практично не реально. Я, звичайно, не зовсім інженер, але маю сумнів, що за такий короткий період це можна було б встигнути реалізувати. Тобто, своїм першим листом попереднє керівництво УАФ банально намагалось заборонити «Минаю» грати домашні матчі на Закарпатті. На щастя, питання вирішилось справедливо – позбавляти команду стадіону посеред сезону – це, м’яко кажучи, дивно. «Минай» та «Авангард» отримали атестації і команди мають право грати на цих стадіонах матчі УПЛ. Так воно й буде надалі.

«Минай» перший домашній матч проведе орієнтовно 2 березня. Це базовий день 19-го туру української Прем’єр-ліги, — пояснив Олександр Костюк.

Varosh,

Фото Олександра Приходька, UA-Футбол

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram