Масштабна ракетна атака росії на Україну: наслідки у містах

Сьогодні зранку росія здійснила чергову масовану атаку на низку українських міст.

За інформацією речника командування Пповітряних сил ЗСУ Сергія Ігната, сьогодні росія запускала по Україні все, окрім «Калібрів». За його словами, окупанти використовували «Кинджали», балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505. «Стільки цілей одночасно на нашому моніторі ми ще не бачили», – зазначив речник ПС.

Київ

Внаслідок ракетної атаки на Київ є поранені, повідомляють у Національній поліції України.

«Внаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. На місці працюють наряди поліції, слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, наразі 7 госпіталізованих у столиці. 5 із них- у Шевченківському районі. Медики працюють на місці виклику.

За його інформацією, орієнтовно троє людей під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває.

Також Віталій Кличко повідомив, що вибухом пошкоджена будівля станції метро «Лукʼянівська». Станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки.

Львів

За інформацією міського голови Львова Андрія Садового, попередньою відомо, що Львівщину атакували більше 10 шахедів.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, «Станом на цю годину відомо, що у житловому будинку на вулиці Хоткевича у Львові через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених. Інформація доповнюється».

«Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки. На місці працюють оперативні служби», – написав у Фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий.

Оновлено станом на 13:25

За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького, під час нічної повітряної тривоги Львівщину атакували 14 безпілотників типу «шахед». 8 з них наші воїни ПвК «Захід» знищили.

На жаль, є і влучання – в одне з підприємств у Львові. Зафіксували часткове руйнування адмінбудівлі та виробничих цехів.

Харків

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти завдали понад 20 ударів по місту Харкову, попередньо – ракетами С-300.

У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства.

У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети.

Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.

Внаслідок ударів 1 людина загинула – чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району

Ворог завдав авіаційних ударів в районі Петропавлівки та Глушківки Куп’янського району.

ЗСУ відбили впродовж доби 24 атаки ворога біля Синьківки Куп’янського району.

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 6,1 га території, знищили 335 ВНП. Розмінування триває.

Дніпро

Внаслідок ракетної атаки росіян є постраждалі та загиблі у Дніпрі. Про таке повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, «Є постраждалі та загиблі. Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА».

Оновлено

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, “Попередньо постражлали майже півтора десятка людей. Чотири – загинули. За його словами, у Дніпрі стався «приліт» по торговельному центру. Виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок. Оновлено станом на 13:25 Під час атаки 18 ракет збили ПвК «Схід» в небі над Дніпропетровщиною. Через влучання по Дніпру, на жаль, вже 6 загиблих. 28 постраждалих. Серед них – 1,5-річна дитина, повідомив голова Дніпропетровької ОВА Сергій Лисак. Дві жінки, які вважались зниклими, вийшли на зв’язок. Рятувальники завершили пошукову операцію. Окрім торгового центру і пологового, в місті зруйнований вщент один приватний будинок, пошкоджені 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, автівки. На місці працюють всі служби. Комунальники прибирають уламки, вивозять сміття. Благодійники роздають будматеріали. Проходить реєстрація пошкоджень. Є приліт і у Новомосковську. Постраждали дві людини. Понівечені 13 приватних осель.

Одеса

Внаслідок чергової ворожої атаки пошкоджено одну з багатоповерхівок. Пожежу було оперативно ліквідовано.

Як повідомляють в Одеській міській раді, «Зранку розпочне свою роботу оперативний штаб, куди можуть звертатися мешканці будинку щодо отримання допомоги за пошкоджене житло»

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, «Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа. Дані про постраждалих уточнюються».

Оновлено

За оновленою інформацією, в Одесі двоє загиблих, 15 поранених, серед них двоє дітей — 6 та 8 років через ракетний обстріл росіян. Ворог поцілив у житлові будинки, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Оновлено станом на 13:25

Внаслідок ранкової атаки росіян в Одесі троє людей загинули. 22 людини отримали поранення, серед них двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка. Також у важкому стані 26-річна дівчина, лікарі роблять усе можливе. Загалом в лікарнях міста лишається 18 постраждалих, інші після отримання допомоги, продовжують лікування вдома.

Розбір завалів триває, цифри, на жаль, можуть змінюватися.

Запоріжжя

Як повідомляють у Запорізькій ОВА, сьогодні в період часу з 07:30 по 08:25 військовими рф нанесено масований ракетний удар по Запоріжжю. Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру.

На жаль, наразі відомо про одну загиблу жінку.

Попередньо – 10 постраждалих. Під завалами однієї з будівель можуть знаходитися люди.

На місцях працюють оперативні служби.

Одну з ворожих ракет було збито засобами ППО в Запорізькому районі.

Інформація щодо всіх місць влучань, руйнувань та постраждалих уточнюється.

Оновлено станом на 13:25

Попередньо внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 12 постраждалих, 4 загиблих.

Оновлено

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «кинджали», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито.

Varosh,

Фото – Національна поліція України

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