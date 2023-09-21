Масований удар: вночі росія випустила 43 ракети по Україні. Є загиблі

У ніч на 21 версеня росія завдала 43 удари по території України, сили ППО знищили 36 з них, — повідомили Повітряні Сили ЗСУ. Удари було завдан у дві хвилі, у повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс за маршрутом.

“В результаті бойової роботи протиповітряною обороню було знищено 17 “шахедів” по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. На жаль внаслідок влучань на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура”, — сказали в Генеральному щтабі ЗСУ.

У Києві та області впало кілька уламків ракет у Шевченківському, Дарницькому, Святошинському районах. У Дарницькому районі постраждали 7 людей, троє з них у лікарнях, а четверо отримали допомогу на місці. Серед травмованих є дитина.

Близько 3:40 ночі ракетний удар поцілив житлові квартали Херсона. Відомо відомо про трьох загиблих: двох чоловіків і жінку. Постраждали пʼятеро людей. Так, 61-річну херсонку госпіталізували у тяжкому стані. Також до лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка, — передає Громадське.

У Рівному є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Минулося без жертв. Ударів цієї ночі зазнали Харків, Хмельниччина та Черкаси. В МВС уточнили, що в Черкасах було падіння уламків на будівлю готелю. Там виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку. Постраждали сім людей, ще десятьох евакуювали.

Сили ППО сьогодні збили 4 крилаті ракети, які летіли до Львова. Три удари росіяни завдали по Дрогобичу: два по промисловому об’єкту, один — по приватному двоповерховому складу. Пожежі ще гасять. Інформації про постраждалих не надходило, повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

Varosh,

Фото: ГУ ДСНС України

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