Літні дитячі табори працюватимуть в Ужгороді 14 днів

В Ужгороді у червні працюватимуть табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, так і для всіх учнів, які бажають відвідувати табір. Про це Varosh розповіла Наталія Бараній, начальниця управління освіти Ужгородської міської ради. Оздоровлюватимуться діти за кошти бюджету Ужгородської міської територіальної громади.

Перебування в літньому таборі буде денним, в одну зміну, і триватиме із 12 червня 14 календарних днів на базі школи №6 ім. В.С. Гренджі-Донського, школи №7, 12, 19, 20 – ліцею «Лідер» та НВК «Гармонія».

— Табори діятимуть тільки на базі цих шкіл, плануємо оздоровити 570 дітей, — сказала Наталія Бараній.

В міській раді повідомили, що на черговому засіданні виконкому надали також паспорти відкритих літніх майданчиків на базі стаціонарних закладів ресторанного господарства на 1 рік.

– кав’ярні на пл. Театральній, 13;

– кав’ярні на пл. Шандора Петефі, 12;

– кав’ярні на наб. Незалежності, 2;

– кав’ярні на вул. Швабській, 71;

– кав’ярні на вул. Корзо, 17;

– кав’ярні на пр. Свободи, 45 прим. 3.

Varosh,

Фото ілюстративне

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