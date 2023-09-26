Літературно-мистецький проєкт “Міст з паперу” пройде в Ужгороді

Українсько-німецький літературний фестиваль «Міст з паперу» на три дні збере в галереї “Ілько” українських та німецьких літераторів. Письменники читатимуть свої твори, слухатимуть доповіді на різні теми.

Особлива увага буде звернута на учасників/ниць з Ужгорода. Письменники-військовослужбовці, які не отримають дозволу покинути зону бойових дій, будуть представлені через свої тексти. Письменників-ужгородців представлять на фестивалі Андрій Любка, Олександр Гаврош, Банди Шолтес та Мар’яна Прохасько. Всі запрошені автори/ки презентують здебільшого нові вірші, прозу і п’єси – твори, які так чи інакше зачіпають тему війни та її наслідків. Зустріч «Міст з паперу» розпочнеться зі вшановування пам’яті загиблих.

Окрім українських та німецьких літераторів, буде і чеський дослідник Александр Кратохвіл, який вивчає твори чеської літератури про Закарпаття.

Всі події проєкту відкриті для публіки і супроводжуються синхронним перекладом.

Початок заходу — у середу, 27 вересня о 10:00. У четвер о 19:30 у галереї “Ілько” пройде «Перша довга ніч читань», коли автори зі сцени читатимуть нові твори, а в п’ятницю о 19:30 в Закарпатському обласному театрі ляльок «Бавка» відбудеться «Друга довга ніч читань».

З програмою заходу можна ознайомитись на сайті проєкту.

Ідея проєкту з’явилася у 2013-14 рр., коли українці відстоювали свою незалежність і європейський вибір на Євромайдані, а згодом — у війні почала втрачати своїх людей. Аби більше дізнатися про Україну і налагодити відносини, німецькі та українські письменники та інтелектуали започакували щорічні зустрічі для читань, доповідей, мистецьких акцій та екскурсій у різних містах України. Проєкт “Міст з паперу” ініційований НГО “Kulturallmende” за підтримки Міністерства закордонних справ ФРН та меценацтва Райнгарда Ґоренфлоса.

Varosh,

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