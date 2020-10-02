Лікарка, яка родом із Ужгорода, увійшла до ТОП-100 блогерів України 2020

30 вересня завершилося голосування ТОП-100 блогерів України Факти ICTV. У категорії ТОП-100 – переможців визначали користувачі сайту разом із експертною комісією. Цього року обрали переможців у п’яти номінаціях – Політика, ООС, Lifestyle і Здоров’я, а також найкращого в Народному виборі. Переможницею у категорії здоров’я стала відома лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська, яка родом із Ужгорода.

Вона набрала найбільше голосів на сайті, а також посіла перше місце в рейтингу експертів у своїй сфері. Загалом Скиталінська набрала 124 бали, що на 32 бали більше показника Євгена Комаровського з цієї ж категорії.

Оксана Скиталінська – відома лікарка-дієтологиня. Чудово виглядає та стежить за своїм здоров’ям, допомагаючи іншим. На своїх сторінках у Facebook та Instagram доступно пояснює про користь і шкоду різних продуктів. Ділиться робочими буднями лікаря-дієтолога та розповідає, як бути здоровим і довго жити.

Varosh