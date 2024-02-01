“ЛЕКВАР”: творчо-освітній простір для підлітків діє в Ужгороді

Лідерство, Експерименти, Креативність, Впевненість, Активізм, Розвиток, а все разом – ЛЕКВАР. Так називається простір для підлітків, який уже впродовж двох місяців діє в Ужгороді.

Підлітковий простір є частиною проєкту команди Творчих волонтерів Ужгорода. Як розповіла у коментарі Varosh заступниця голови правління ГО «Творчі волонтери» Наталія Фогел, одним із завдань проєкту є формування осередку активних, ініціативних та креативних підлітків віком 10-16 років.

Опікується простором ЛЕКВАР найменша волонтерка команди Творчих волонтерів Анастасія Фогел. Разом із командою з 5 дівчат вона пройшла навчання від Інкубатора волонтерських організацій благодійної організації “Благодійний фонд Rescue now”, після чого команда отримала мікрогрант на облаштування простору.

«Все почалось, коли ми подавали заявку на грант ще десь влітку. Я горіла ідеєю зробити заняття для підлітків, щоб ввести їх у життя громадської діяльності і дати те, чого потребувала, коли й сама була підліткою. Ми проходили навчання, і нашим завданням було прописати проєкт. Він у нас вийшов масштабний, підлітковий простір це лише третина нашої ідеї. Ми отримали мікрогрант і вирішили працювати з найменш охопленою аудиторією – підлітками», – розповіла для Varosh Анастасія Фогел.

Нині ЛЕКВАР – це простір для підлітків, про підлітків і на онові інтересів підлітків, які прагнуть розвивати лідерські та особистісні якості, налагоджувати комунікативні звички, спілкуватися з однолітками та просто, весело, цікаво й пізнавально проводити час.

У просторі кілька разів на тиждень відбуваються різні творчі майстерки, заняття та лекції. Також тут проходять вечори настільних ігор, музичні та культурні вечори, перегляди фільмів. Словом, кожен може обрати собі активності, відповідно до власних вподобань.

А обирати є з чого, розповіла Наталія Фогел. Так, усі активності, що відбуваються у просторі, спрямовані на розвиток особистих “м’яких”, комунікативних та лідерських якостей; навчання акторської майстерності, підсилення волонтерства, популяризацію громадського та екоактивізму. Тут відбуваються лекції на теми блогерства, створення фото, відео та текстового контенту, захисту прав, адвокації, медіа та фінансової грамотності та профорієнтації. А ще – проходять заняття з робототехніки та основ програмування.

«Один із посилів простору: якщо ми не можемо «відірвати» дітей від гаджетів, ми можемо навчити їх користуватися ними раціонально, корисно та безпечно», – каже Наталія Фогел.

Анастасія, своєю чергою, додає: «Ми часто запрошуємо спікерів та спікерок, майстринь, щоб провели заняття, інколи й самі проводимо. Заняття відбуваються по декілька на тиждень, з них дві лекції, одна майстерка і якийсь із культурних чи ігрових заходів, як от перегляд фільмів, музичний вечір чи вечір настільних ігор. Теми занять щоразу інші. За цей час у нас вже сформувалася команда підлітків, які є постійними відвідувачами простору, іноді ми проводимо відкриті заняття, які анонсуємо на сторінках Творчих волонтерів Ужгорода в соцмережах».

Заняття у підлітковому просторі триватимуть до кінця лютого, адже загалом курс розрахований на три місяці.

Разом із тим, організатори відзначають, що мають ще багато ідей, які б можна було втілювати для організації корисного і цікавого дозвілля для підлітків. Тож, кажуть, шукатимуть можливості для продовження діяльності ЛЕКВАРа та реалізації нових проєктів.

Varosh,

Фото зі сторінки Творчих волонтерів Ужгорода у Фейсбуці

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