В Ужгороді відбудуться відкриті лекції Михайла Сирохмана та Михайла Приймича. Ще можна записатися

Світ впевнено рухається від застарілого поняття «завершеної вищої освіти» до концепту «безперервної освіти», що триває все життя.

Проєкт «Втрачені церкви Закарпаття» підтримує цей рух та запрошує відвідати серію з п’яти лекцій експертів проєкту в Ужгороді.

10 вересня, о 13:00, в приміщенні Ужгородської греко-католицької богословської академії відбудуться відразу три лекції дослідника дерев’яних церков та сакральної архітектури Михайла Сирохмана.



Теми:

«Дерев’яні церкви та дзвіниці Закарпаття: історія, пам’яткознавчий аспект»

«Втрачені церкви Закарпаття»

«Дерев’яні церкви Закарпаття, збережені шляхом перенесення»

Тривалість заходу: 2-2,5 год.

Михайло Сирохман відомий як мистецтвознавець, як художник-графік та викладач Закарпатської академії мистецтв і насамперед як «гуру» дерев’яних церков, яким він присвятив понад 40 років польових та архівних розвідок. Починаючи з кінця 1970-х, він фіксував дерев’яні церкви, каплиці та дзвіниці на фотографіях і слайдах, розпитував про наявні та втрачені храми старожилів, нащадків майстрів-будівничих, вів пошуки в архівах, листувався із краєзнавцями.

Від 2000 року і дотепер Михайло Сирохман працює в архівах та з фондами музеїв Чехії, Словаччини, Угорщини, приділяючи особливу увагу втраченим церквам. Виявлені ним факти та унікальні зображення – світлини, малюнки, плани – дали змогу суттєво доповнити матеріали польових досліджень 1980–1990-х років. На основі цієї роботи він уже опублікував монументальну монографію «Церкви України. Закарпаття» (2000), книжки «55 дерев’яних храмів Закарпаття» (2008), «Дерев’яні церкви та дзвіниці Закарпаття» (2016), «Будівничі закарпатських церков» (2019) та інші.

11 вересня, о 13:00, в приміщенні резиденції Єпископа Мукачівського (вулиця Капітульна, 9) прослухаємо дві лекції доктора мистецтвознавства Михайла Приймича.



Теми:

«Церковний живопис Закарпаття»

«Іконостаси Закарпаття»

Тривалість заходу: 1-1,5 год.

Михайло Приймич – доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Закарпатської академії мистецтв. Автор книги “Іконостаси Закарпаття” (2015), книги-альбому “ Церковний живопис Закарпаття” (2017), монографії «Церковне професійне малярство Закарпаття другої половини ХVІІІ – першої половини ХХ ст.: народна традиція, візантійська канонічність та впливи західноєвропейського мистецтва» та ряду інших значущих для розвитку теми робіт.

Запрошуємо всіх поціновувачів теми пошуку та відкриттів прихованих сторінок історії України. Вхід вільний.

Важливо: необхідною умовою відвідування лекцій є попередня реєстрація для отримання підтвердження наявності місць, відповідно до правил адаптивного карантину.

Про проєкт:

«Втрачені церкви Закарпаття» – прикладне міжсекторальне наукове дослідження української гуманітаристики в центральній Європі, у вигляді бази даних (онлайн та офлайн), що містить найбільш вичерпну та структурну інформацію про унікальну культурну спадщину Закарпаття – 156 об’єктів втраченої сакральної архітектури: дерев’яні церкви, дзвіниці, муровані церкви поліетнічних груп населення краю.

Проєкт «Втрачені церкви Закарпаття» реалізується Закарпатською академією мистецтв за підтримки Українського культурного фонду, у партнерстві з ГО «Культурна платформа Закарпаття» та Мукачівською греко-католицькою єпархією.

Позиція Українського культурного фонду може не збігатись з думкою авторів.

Varosh