Лавиці на сонячних панелях встановили на площі Поштовій в Ужгороді

Вісім екологічних лавиць із зарядними станціями на сонячних панелях встановили на площі Поштовій в Ужгороді. Лавиці виготовила українська компанія в Луцьку, яка виграла тендер, — розповіли Varosh у міській раді.

Лавиці встановили в рамках спільного проєкту “Спільні заходи з попередження природних катастроф у транскордонному басейні річки Уж” за Програмою транскордонного співробітництва “Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020. Партнером у проєкті є Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради.

— Головним партнером було Басейнове управління водними ресурсами, вони зробили багато дуже в рамках своєї сфери, — розповіла Varosh Вікторія Тарахонич, начальниця управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради. — Наше управління, було заплановано, що зробить роздатковий матеріал на тему цього проєкту. Але ми вирішили зробити щось предметне і корисне і, порадившись із партнерами, замовили і поставили саме такі лавички — екологічні, корисні, поруч смітники. В кожній лавиці є два роз’єми для підключення чотирьох ґаджетів.

Лавички поставили на площі Поштовій, тому що тут вони завжди потрібні. В кожній враховано також антивандальний момент. Зі слів Вікторії Тарахонич, щойно встановили перші 2-3 лавиці, як одразу ж перехожі, зрадівши їм, сіли і почали заряджати свої телефони.

— Люди підходили, розпитували і раділи цим лавицям. Це було дуже приємно, — сказала вона.

Varosh,

Фото Ужгородської міської ради

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