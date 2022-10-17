Київ атакували дрони-камікадзе. Серед загиблих — вагітна жінка

Зранку 17 жовтня окупанти атакували Київ за допомогою дронів-камікадзе, які росії постачає Іран. Дрони атакували столицю з південного напрямку, пише командування Повітряних сил. В результаті сталась пожежа в нежитловому будинку та пошкоджено житловий будинок у Шевченківському районі. З-під завалів рятувальники дістали 19 людей.

“Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них — молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності”, — написав Віталій Кличко в своєму Телеграм-каналі.

Близько 12-ї години Кличко розповів, що зранку в бік столиці летіли 28 дронів. Більшість із них збили, однак у місті пролунало загалом 5 вибухів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ЄС застосувати нові санкції проти Ірану за надання Росії дронів.

“Я став, мабуть, першим міністром, який звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС із бомбосховища — в Києві сирени”, — написав Дмитро Кулеба у своєму Твіттер-каналі та закликав ЄС надати більше ППО та боєприпасів, а також запровадити санкції проти Ірану за постачання РФ безпілотників.

Дрони Mohajer-6 та Shahed Іран почав постачати росії ще наприкінці серпня, втім щоразу заперечуючи свою причетність до поставок.

Центр стратегічних комунікацій пояснив, як відрізнити дрони та що робити в разі обстрілу. Яскравою ознакою дронів є їхня гучність, яка нагадує роботу двигуна мопеда чи бензопили. Коли звук наближається, у повітрі добре чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Тобто почути його наближення можна з далеку, що автоматично збільшує час на убезпечення себе.

В разі обстрілу в Центрі радять перш за все, якщо десь поруч ви чуєте звук – оцініть становище навколо й триматися чимдалі від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів. Найчастіше саме вони стають цілями ворога.

Varosh,

Фото: Телеграм-канал Віталія Кличка

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.