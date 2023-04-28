Квиток на відновлення для військових лікарів та волонтерів можна придбати до кінця червня

Благодійна організація Repower запустила кампанію “Подаруй герою квиток на відновлення”, щоб зібрати кошти на тижневе емоційне та психологічне відновлення українських героїв у країнах Скандинавії. Зосередилися на тому, щоб допомогти двом категоріям людей, які вже понад рік рятують життя українців — діючі військові лікарі та волонтери евакуації — розповіла Varosh координаторка проєкту Дарія Кулинич.

— Було дуже складно зосередитись на якійсь конкретній категорії, та все ж ми зупинилися на лікарях та волонтерах, — сказала вона. — Волонтерів шукали через волонтерські організації, а лікарів уже шукаємо через начмедів та командирів. Зараз уже ми йдемо через Міноборони, медичні сили ЗСУ, тобто безпосередньо люди, які знають, чим живуть військові лікарі. Вони подаватимуть нам списки людей, яких супроводжує безперервна, цілодобова робота на медичному та психологічному фронтах і яким варто трохи відпочити і переключитися.

Вчора на території Головного Київського залізничного вокзалу відбувся концерт з нагоди запуску кампанії “Подаруй герою квиток на відновлення”. Концерт відбувся з нагоди запуску ініціативи, яка триватиме мінімум до кінця червня, долучитися до неї може кожен бажаючий, придбавши особливий “Квиток герою на відновлення” номіналом 100 – 300 – 500 грн на платформі Concert.ua.

— Це другий наш проєкт, у грудні 2022 року вже був реалізований перший проєкт у Швеції, — каже Дарія Кулинич. — Ми плануємо повторювати його кожних 3 місяці, адже усвідомлюємо масштаби впливу війни на психологічний стан українських героїв. Другий проєкт буде проведено у червні 2023 року, третій — у липні, герої поїдуть у Норвегію, четвертий буде у жовтні у Фінляндії, п’ятий — у грудні в Данії.

Зі слів Дарії Кулинич, учасниками першого проєкту у грудні стали 42 військові лікарі, 27 волонтерів-психологів, 19 волонтерів евакуації та постачання ЗСУ та 12 працівників Укрзалізниці.

У програмі: щоденні психологічні практики, обмін досвідом та налагодження майбутнього міжнародного партнерства, вивчення культури Швеції під час екскурсій та історичних лекцій; офіційні зустрічі з ключовими особами країни.

Сам квиток герою на відновлення вже можна придбати до кінця червня включно.

Varosh

Фото Василя Чурікова

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