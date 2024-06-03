Квіткову скульптуру «Чина трансільванська» встановили в Мукачеві

Квіткову скульптурну композицію унікальній квітці, що зникає — чині трансільванській — встановили на околиці Мукачева. Чина трансильванська, або Lathyrus transsilvanicus, внесена до Червоної книги України (2009), як вид, що зникає (найвища категорія). Єдине місце її зростання в Україні — на Монастирській горі на околицях Мукачева, пояснив Varosh гід Макс Адаменко. Скульптурну композицію встановили на відкритій терасі ресторану “Daily”, в комплексі «Щодня». Композиція вкрита спеціальною флуорисцентною фарбою, яка створює вночі унікальний фотоефект, автор скульптури — Роман Мурник.

— Власне і сама Монастирська гора гарна історична пам’ятка, — каже Макс Адаменко. — З вершини дуже гарний краєвид на долину і тому це міг би бути гарний піший маршрут.

У 2019 році була ідея створити заказник на території, де росте чина, пояснив гід. Це був би єдиний заказник в межах міста в Україні.

Додамо, що Чина трансильванська – давній (реліктовий) ендемічний вид Карпат, сьогодні відомий з двох відірваних один від одного регіонів – Семиграддя в Румунії та угорсько-словацького транскордоння в р-ні г. Бюкк (HU) – Іпельсько-Рімавського нагір’я (SL).

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Максом Адаменком

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