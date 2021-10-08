Купити сумку жіночу і стати зіркою будь-якого заходу

Партнерська публікація

Вулиці вже починають поповнюватися стрітстайл модницями, які розкуповують полиці магазинів і старанно готуються до осіннього сезону. Розберемося з останніми тенденціями і зберемо кілька образів, які будуть на піку популярності взимку і восени 2021/22.

На прикладі блогерів і street style моделей, які вже протестували аксесуари в міських умовах, продумати свої майбутні аутфіти з новинками буде не важко.

Сумки-конверти вже багато років очолюють топи найбільш затребуваних і в цьому сезоні дизайнери не зробили винятків. HUGO та BOSS дає дівчатам доповнити наряди своїми стильними варіаціями, виробник дбає про те, щоб вони виглядали дорого і розкішно, використовуючи шкіру люксової якості. Мінімалістичні логотипи роблять аксесуари цікавішими і часто замінюють застібку. Також можна приглянути для себе “багет”, який з’явився в трендах зовсім нещодавно, але вже став справжнім бестселером серед бажаних атрибутів гардеробу. Вони підходять до коктейльних суконь і офіційних іміджів, виглядають стримано, але це ніяк не заважає поєднувати їх навіть зі спортивними луками. А великі класичні сумочки бренду відрізняються місткістю і гламуром, клієнтки BOSS носять їх з величезним задоволенням на роботу і навчання та переконуються в правильності вибору щодня.

Guess стане знахідкою для жінок і дівчат будь-якого віку і статусу. Безмежний вибір, в якому можна знайти виріб ідеального кольору і розміру. Найцікавіша модель яку ми вже розглядали в колекції Хуго також представлена ​​і тут. Купити сумку жіночу від Гесс просто необхідно, тому що компанія пропонує не тільки стримані варіації, а й яскраві, молодіжні забарвлення. Велика палітра кольорів дозволяє вибрати собі ту, яка підійде під стиль і колірні переваги власниці. Також заслуговують на увагу позиції через плече, вони залишаються в топі завдяки своїй універсальності і зручності, підходять абсолютно під все і не доставляють дискомфорту в носці. Якщо ж шукати щось більш містке, відмінно підійдуть рюкзаки і сумки побільше. Вони мають чимало вільного місця, необхідну кількість кишеньок, щоб зберігати порядок і естетичний вигляд навіть всередині. Але при тому, що вони більш значних розмірів, зовні, все так само, розкішно виглядають і комбінуються з усіма аутфітами на 100%.

Levi’s поєднується з активним способом життя тих дівчат, які обирають рух, стиль вуличного вайбу. Рюкзаки в асортименті представлені у величезній кольоровій гамі і кількості принтів. Спорт, відпочинок, стиль шумного міста добре поєднуються з такими моделями. Також, радимо придбати поясні сумочки схожого дизайну, щоб створити комплект і мати можливість скласти в неї різну дрібноту і відчувати себе комфортно, не кладучи все в кишені. А шопери, що стали must have в останні кілька років, безумовно будуть кращою покупкою для шанувальниць стильних образів, адже вони відмінно справляються з усіма практичними і естетичними функціями.

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