Культура на часі: понад 550 тисяч людей відвідало торік театри, музеї та концерти в обласних закладах Закарпаття

Підсумки роботи підвідомчих обласних закладів культури підбили днями в Ужгороді.

Під час конференції за участі представників закладів культури та мистецтва директор Департаменту культури Закарпатської ОВА Євген Тищук представив результати та здобутки творчих колективів за 2023 рік.

Під час презентації було озвучено у цифрах кількість вистав, що дали театри області впродовж 2023 року; музейних виставок, проведених музеями, та концертів, з якими виступили хорові колективи.

Також було озвучено, скільки глядачів і слухачів відвідали культурні заходи. А ще – скільки коштів надійшло від продажу квитків на культурно-мистецькі події в обласних закладах культури.

Загалом, згідно з підрахунками, театри, музеї та концерти у закладах обласного підпорядкування відвідало 552 525 людей.

Відповідно до звіту,

Закарпатський обласний музично-драматичний театр впродовж 2023 року дав 154 вистави. Спектаклі театру відвідало 13 831 глядачів, які сплатили за квитки у сукупності понад 3,5 млн грн.

Закарпатський обласний театр ляльок «Бавка» за 2023 рік поставив 440, які відвідало 20 842 глядачі. Надходження за вистави склали понад 1,5 млн грн.

Закарпатський обласний Театр драми та комедії у Хусті зіграв за рік 71 виставу, яку побачило 6455. Надходження закладу склали понад 1 млн грн.

Академічний хор «Кантус» впродовж 2023 року виступив перед слухачами із 90 концертами. Послухати виступи хору прийшло 23 тисячі глядачів, які сплатили більш як 452 тис. грн.

Закарпатський народний хор за 2023 рік дав 101 концерт, який відвідало 17 857 глядачів. Надходження від концертів хору склали майже 355 тис. грн.

Колективи Закарпатської обласної філармонії потішили глядачів 570 концертами, на яких побувало 50 тис. відвідувачів. Сума надходжень від концертів філармонії становить майже 2,5 млн грн.

У Закарпатському обласному угорському драматичному театрі у Берегові впродовж 2023 року поставили 72 вистави, які відвідало 6130 глядачів. Надходження театру склали понад 397,5 тис. грн.

У Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту впродовж минулого року побувало 107 416 гостей, які забезпечили надходження скансену на майже 2 млн грн.

Закарпатський обласний музей ім. Й. Бокшая торік відвідало 97 800 людей, надходження закладу становили понад 697 тис. грн.

Тоді як у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї ім. Т. Легоцького за рік побувало 209 194 відвідувачі. Попередній рік заклад завершував із надходженнями у сумі понад 9 млн 344 тис. грн.

Varosh,

Інфографіка та головне фото зі сторінки Департменту культури Закарпатської ОВА

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