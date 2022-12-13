Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

Брати Кочути презентували кулони спільно з Валерієм Маркусом. Частина виручки піде на ЗСУ

13 Грудня 2022 81

До Дня Збройних Сил України, на знак вдячності ЗСУ та на честь створення нової бойової бригади, що виросла з 47-го батальйону, ювелірний бренд Kochut спільно з Markus Foundation презентували підвіски зі знаком 47-ї Бригади — молота та сокири.

“Нашу вдячність не передати словами, тож ми зробили те, що вміємо найкраще, – створили прикраси. Кулони розробила наша команда разом з Головним сержантом 47 бригади ЗСУ @valerii_markus“, — пишуть брати Кочути.

gal-172195
gal-172188

“Замовивши на сайті Kochut дані кулони ви не тільки долучитеся до нашої великої спільноти, а й підтримаєте нас фінансово, бо частина зароблених коштів йде безпосередньо на закупівлю озброєння для 47 Бригади. Купуєте кулон – допомагаєте нищити ворога”, — пишуть майстри.

Ці кулони містять потужну войовничу енергію: молот Маґури – захист, сокира Перуна – перемогу. Замовити “Молот” – тут, “Сокиру” – тут. Ці підвіски можна носити також і цивільним людям, запевняють майстри.

Varosh

Фото з сайту Kochut

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — FacebookInstagram та Тelegram.

0 #

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Розібрати свиню й інтегруватися в культуру краю: волонтерка Аліса Смирна почала новий проєкт

6 тисяч подарунків: благодійники шукають помічників до акції “Подарунок від Янгола”

Головну ялинку області встановлять в атріумі ОВА

Щоденний потяг з Кошиць до Мукачева відновив курсування