Брати Кочути презентували кулони спільно з Валерієм Маркусом. Частина виручки піде на ЗСУ

До Дня Збройних Сил України, на знак вдячності ЗСУ та на честь створення нової бойової бригади, що виросла з 47-го батальйону, ювелірний бренд Kochut спільно з Markus Foundation презентували підвіски зі знаком 47-ї Бригади — молота та сокири.

“Нашу вдячність не передати словами, тож ми зробили те, що вміємо найкраще, – створили прикраси. Кулони розробила наша команда разом з Головним сержантом 47 бригади ЗСУ @valerii_markus“, — пишуть брати Кочути.

“Замовивши на сайті Kochut дані кулони ви не тільки долучитеся до нашої великої спільноти, а й підтримаєте нас фінансово, бо частина зароблених коштів йде безпосередньо на закупівлю озброєння для 47 Бригади. Купуєте кулон – допомагаєте нищити ворога”, — пишуть майстри.

Ці кулони містять потужну войовничу енергію: молот Маґури – захист, сокира Перуна – перемогу. Замовити “Молот” – тут, “Сокиру” – тут. Ці підвіски можна носити також і цивільним людям, запевняють майстри.

Varosh

Фото з сайту Kochut

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