Кров резус-мінус усіх груп потрібна для воїнів, що проходять реабілітацію на Закарпатті

Кров резус-негативної групи потрібна у Закарпатській обласній станції переливання крові. Про це написали на сторінці закладу у Фейсбуці.

Мирослава Хрипак, директорка закладу, пояснила Varosh, що така гостра потреба компонентів крові зумовлена тим, що в лікарнях краю з’явилось багато воїнів, які проходять лікування та реабілітацію і потребують саме такої крові.

— Потрібна кров усіх груп — I, II, III, IV груп. Ми направляємо отриману від донорів кров у всі лікарні Закарпаття, зараз вкрай необхідна саме кров резус-мінус, усіх груп, — сказала вона.

Додамо, що після здачі крові до наступної має пройти два місяці.

Varosh

Фото ілюстративне

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