Краще сидить і тримає опору на ніжках. Як почувається Павлик Мотичка через рік після ін’єкції “Zolgensma”

Павлик Мотичка із Синевира у 2021 році об’єднав ледь не всіх закарпатців у боротьбі за його здоров’я. У рік хлопчику поставили діагноз “Спінально-м’язева атрофія”, який можна подолати, зробивши до 2 років дитини найдорожчу в світі ін’єкцію препаратом “Zolgensma”, який коштує понад 2 млн доларів. Суму вдалося зібрати і 8 березня 2022 року родина хлопчика закрила збір коштів. 24 квітня в Будапешт Павлику зробили ін’єкцію.

— Наразі Павлик набагато краще сидить і тримає опору на ніжках, — розповіла Varosh мама хлопчика, Марія Мотичка. — Лікарі кажуть, що це дуже добре на даний момент. Укол йому зробили вже після 2 років, але за загальними показниками і за вагою він підходив для уколу, не виходив за допустимі рамки. Там брали діток з вагою до 13,5 кг,а Павлик важив 12,5. Ми старались тримати трошки дієту, щоб він не сильно поправлявся.

Після уколу Павлик з мамою 3 місяці провели в Угорщині н реабілітації, через це загальний рахунок був більшим. Кошти дозбирали ще по родині і допомогли меценати, — розповідає жінка.

Зараз Марія разом з сином щомісяця їздять на реабілітацію. Кожного разу це інша клініка — то в Україні, то за кордоном, востаннє були у Словаччині. Вартість реабілітації покривають спонсори.

— Займаємося і дома кожного дня. Найважче Павлуші дається робити опір на ручки, капризує, каже лікарям, що не буде цього робити (сміється), не може довго стояти у вертикалізаторі (пристрій для реабілітації, регуляції положення тіла в просторі, — ред.), довго наважується зробити в цьому пристрої перші кроки. Капризує.

Попереду у Павлуші ще багато вправ і занять. Лікарі ставлять його поступово на ніжки і налаштовані дуже оптимістично, хоча конкретних прогнозів не дають — кажуть, що кожна дитина розвивається дуже індивідуально.

— Після уколу він набагато краще себе почуває і, я вірю, що буде ставати все сильнішим, — каже Марія Мотичка.

Після того, як Павлику зробили ін’єкцію “Zolgensma”, жінка допомагає у зборі коштів на лікування іншим дітям зі спінально-м’язевою атрофією.

Varosh,

Головне фото — архівне. Решта кадрів та відео надані Марією Мотичкою

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