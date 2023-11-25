Коворкінг і зарядні станції: електрозарядний хаб запрацював на Закарпатті

Перший у Закарпатській області спеціалізований інфраструктурний об’єкт обслуговування водіїв електромобілів – електрозарядний GREEN ENERGY HUB – відкрився у Баранинцях.

В електрозарядному хабі буде змога підзарядити одночасно 7 електромобілів. Крім того, 2 зарядні станції проєкту встановлені в Ужгороді: біля Боздоського парку на Слов’янській набережній та поблизу готелю-ресторану “Кілікія”. Ще одну таку станцію незабаром змонтують в Берегові.

Як розповів у коментарі Varosh координатор проєкту Євген Лукша, локації обирали прискіпливо і довго.

«Враховували висновки маркетингового аналізу, рекомендації експертів зі сталої міської мобільності, технічні параметри можливості підключитися до струму високої потужності, а також фактори зручності користування. Провівши аналіз, обрали кілька локацій для встановлення зарядних пристроїв. Так, місце для хабу було обрано ще на етапі розробки проєкту і подання заявки – його призначення “перехоплювати” транзитний потік машин, що прямує в напрямку пунктів пропуску Чоп-Тиса та Ужгород – Вишнє Нємецке, і в такий спосіб знизити тиск на перевантажені дороги міста. Станція на Слов’янській набережній розташована біля Боздоського парку, однак достатньо далеко від перевантажених паркувальних зон самого парку. Всього ми розглядали близько 20 потенційних локацій», – розповів Євген Лукша.

За його словами, станції, які встановив проєкт, здатні зарядити автомобіль змінним струмом АС на швидкості до 22 кВт-год з роз’ємами Type2, а швидкісна станція обладнана двома портами постійного струму DC CCS2 потужністю 60 кВт-год кожен та одним додатковим кабелем зі стандартом Type2 22 kWh.

Зарядні станції на Слов’янській набережній та неподалік готелю-ресторану «Кілікія» обладнані двома портами, тобто одночасно можуть заряджатися два авто. Дві станції того ж типу встановлені на майданчику зарядного хабу в Баранинцях, це всього 4 порти, до яких додаються три порти швидкісної станції – усього 7 портів, відповідно одночасно можуть приєднатися 7 авто.

Процес підзарядки відбувається за принципом самообслуговування за допомогою мобільного застосунку на смартфоні. Станції проєкту керуються операційною системою від національного оператора GO TO-U, яка працює вже у 66 країнах світу.

За задумом проєкту, електрозарядний хаб також виконуватиме функцію коворкінгу для громадських організацій і бізнесу, що працюють у сфері енергозбереження, просування відновних джерел енергії та дружнього до довкілля транспорту.

«Ми з партнерами зараз на етапі розробки операційного плану, в основу якого закладені спільні цілі розвитку енергоощадливих технологій на транспорті, у комунальній сфері», – зауважив Євген Лукша.

Створення GREEN ENERGY HUB є результатом втілення транскордонного проєкту за участі громадської організації з Ужгорода «Фабрика інвестиційних проектів» у співпраці з угорськими та словацькими партнерами. У Словаччині в межах проєкту встановлено 7 зарядних станцій змінного струму середньої потужності та одна станція швидкого заряджання, в Угорщині – 4 станції.

Загальний бюджет проекту склав 941 860 євро.

Varosh,

Фото з Фейсбук сторінки Баранинської громади

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