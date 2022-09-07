Коронавірус щодня підтверджують в середньому у 150 закарпатців

Майже 41 тисячу доз вакцини Pfizer проти COVID-19 отримало Закарпаття за програмою підтримки уряду Угорщини. Вакцини передали в Обласну клінічну інфекційну лікарню, частину доз розподілять по закладах охорони здоров’я, сказав Varosh директор департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний.

Він розповів, що останнім часом в області коронавірус підтверджують в середньому 130-150 закарпатцям щодня, і близько тисячі людей на тиждень отримують позитивний ПЛР-тест.

— Ситуація щодня погіршується і це тягне, звичайно, навантаження на лікарні, — розповів він, — В лікарню потрапляють переважно невакциновані люди, або вакциновані 1 дозою. Понад 200 людей тепер перебувають у лікарні з ускладненим перебігом хвороби, 30% з них — на апараті ШВЛ. Єдиний варіант уникнути ускладненого перебігу хвороби — провакцинуватися, особливо це стосується людей, старших 60 років. Не варто також нехтувати бустерною дозою вакцини.

За словами Анатолія Пшеничного, сьогодні найпопулярніша вакцина — Comirnaty Pfizer і вона є пріоритетною вакциною, яка має найбільший попит. Наразі в області переважає штам Omikron.

Головна сімейна лікарка Ужгорода Тетяна Козак сказала Varosh, що наразі вакцинацію проводять у двох амбулаторіях міста — № 7 (вул. Капушанська 161/1) та 8 (вул. Грибоєдова 20в, 78 каб.)

Вона додала, що наразі з вакцин є CoronaVac та Johnson. Вакцинуватися можна як за направленням сімейного лікаря, так і без нього.

Varosh

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