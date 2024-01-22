Концерт у супермаркеті: 48 тис. гривень зібрав на дрони та комплектуючі до них Закарпатський народний хор

Нині 4 учасників Закарпатського народного хору захищають Україну на передовій.

Закарпатський народний хор виступив із відкритим концертом в одному із супермаркетів Ужгорода. У такий спосіб колектив вчергове долучився до волонтерських благодійних ініціатив, спрямованих на підтримку військових, розповіла у коментарі Varosh керівниця хору та його головна диригентка Наталія Петій-Потапчук.

За її словами, від початку повномасштабної війни всі концерти Закарпатського народного хору, в тому числі й поза межами країни, мають благодійну складову.

«З початку нового року ми вже дали 2 концерти: один різдвяно-новорічний «Слава во вишніх Богу» в Ужгородському кафедральному греко-католицькому соборі, а також концерт в обласній філармонії, де ми з відродженим хором «Боржава» збирали кошти на ЗСУ, – розповіла Наталія Петій-Потапчук. – Раніше перед тим, у листопаді минулого року ми також виступали з концертом у Будапешті до Дня пам’яті жертв Голодоморів. Тоді нам теж вдалося зібрати досить велику суму коштів, які спрямували на закупівлю засобів обігріву для військових. Тобто, такі благодійні концерти – це вже така наша стала традиція».

Черговий благодійний відкритий виступ Закарпатський народний хор влаштував в одному із супермаркетів Ужгорода. Як зазначила керівниця колективу, через морозну погоду виступати на вулиці нині незручно. Оскільки ж у неділю містяни саме йдуть на закупи, тож принагідно могли й почути та побачити виступ хору та долучитися до підтримки захисників.

«Ми підготували різноманітну програму: виконували як патріотичні пісні, так і народні. Деякі композиції виконували кілька разів, щоб якомога більше людей могли їх почути – як от, наприклад, всесвітньовідомого «Щедрика» Миколи Леонтовича. Ми бачили, як люди зупинялися, слухаючи, як підходили та кидали у скриньки гроші дітки. І це було дуже приємно», – розповіла Наталія Петій-Потапчук.

Під час більш як півторагодинного виступу учасникам Закарпатського народного хору вдалося зібрати 48 тис. гривень. Зібрані кошти передали волонтерам Руху підтримки закарпатських військових для закупівлі дронів та комплектуючих до них.

До слова, четверо учасників колективу наразі захищають Україну у різних підрозділах ЗСУ та поліції. Серед них – і 1 жінка.

Varosh,

Фото зі сторінки Закарпатського народного хору

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