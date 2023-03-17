Комікс про мандри в часі намалював і видав студент УжНУ Антон Гал

Антон Гал, студент історичного факультету УжНУ випустив свій перший комікс — “Таємне життя”. Планував його вже давно, та зрештою ідея викристалізувалася, — розповів він Varosh. У ньому поєднав пригоди на археологічних розкопках, пригоди в мандрах у часі та космосі, а героями стали однокурсники та викладач.

— Це перший комікс, який я надрукував, а взагалі вдома в мене їх є повно: в блокнотах, зошитах чи просто в електронному форматі, — сказав він. — Порозпитував друзів, чи цікаво би їм було купити такий мій комікс, 24 людей зацікавилися. Я надрукував, продав поки ще не всі.

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Ідея надрукувати комікс була в Антона вже давно, ще до війни розмовляв про таку можливість з Артемом Варгаліонком, власником магазину коміксів “Fanboys Shop”, який нещодавно запустив власне видавництво коміксів. Та тоді з певних причин друк відклали на рік. Той комікс, розповів Антон, з часом став прототипом “Таємного життя”.

— Я ще на першому курсі пообіцяв однокурсникам надрукувати комікс, так і зробив. Тепер, звичайно, маю ідею випустити вже другий, сюжет, правда, треба ще краще продумати, — каже Антон.

Varosh

Фото надані Антоном Галом

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