Комендантської години на Великдень на Закарпатті не буде

Всі нічні богослужіння та освячення відбудуться за графіком.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита:

— Пам’ятаємо, що відсутність обмежень і традиційне святкування Пасхи в регіоні стало можливим завдяки нашим Збройним силам. Однак закликаю краян не ігнорувати повітряну тривогу в разі її оголошення.

Торік, нагадаємо, Рада оборони області ухвалила рішення встановити комендантську годину у Великодню ніч з 23-ї до 5 ранку.

Наразі Закарпаття є єдиним регіоном в Україні, де немає комендантської години.

Varosh

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