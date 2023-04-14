Комендантської години на Великдень на Закарпатті не буде

Всі нічні богослужіння та освячення відбудуться за графіком.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита:
— Пам’ятаємо, що відсутність обмежень і традиційне святкування Пасхи в регіоні стало можливим завдяки нашим Збройним силам. Однак закликаю краян не ігнорувати повітряну тривогу в разі її оголошення.
Торік, нагадаємо, Рада оборони області ухвалила рішення встановити комендантську годину у Великодню ніч з 23-ї до 5 ранку.
Наразі Закарпаття є єдиним регіоном в Україні, де немає комендантської години.
Varosh
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