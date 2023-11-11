Коли тил починає думати про щось інше, ніж про допомогу армії, це впливає на мотивацію військових, — Сергій Притула на форумі Re:Open Zakarpattia

Волонтер, засновник Благодійного фонду Сергій Притула на форумі Re:Opan Zakarpattia-2023 говорив про те, наскільки важлива для війська єдність суспільства, українців у тилу.

— Під час з останніх поїздок перепитав командира команди, що зараз нервує? І перший раз почув: нервує політиканство, — розповів Притула. — На жаль, це політиканство, яке стало дуже бурхливо буяти, докотилося до військовослужбовців. Наших військових дратує те, коли у той момент, коли гине наш солдат, хтось переймається своїм політичним майбутнім більше, ані ж поточним справами у державі. І тільки єдність нашого суспільства може бути запорукою перемоги. А коли тил починає думати про щось інше, військові це відчувають і це впливає на мотивацію.

У нас дуже важка війна, страшний ворог, ми маємо показувати єдність і немає нічого страшнішого аніж срач в українському суспільстві.

Зі слів волонтера, на Закарпатті відчувається віддаленість від війни, але дуже добре, що вона не корелюється з віддаленістю у свідомості людей: вони переймаються підтримкою військових і це стало спільним знаменником усіх українців сьогодні.

Varosh,

Фото Наталії Радченко

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