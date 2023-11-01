Колекцію ляльок із майже 70 країн світу можна побачити в Ужгороді

У Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту триває виставка «Ляльки Єви».

На виставці представлено колекцію із понад 300 ляльок у народних вбраннях, яких зібрала Єва Єрохіна. Саме на честь власниці колекції виставка й отримала свою назву.

Єва Єрохіна – черкеска з роду князів Бейбутових, дружина відомого закарпатського митця Карела Якубека.

Пара зустрілася на Закарпатті у 1946 році: Карел Якубек після Другої світової війни саме повернувся в Ужгород із Парижа, в цей же час випадково приїхала на Закарпаття і Єва Єрохіна. Після доленосної зустрічі подружжя прожило в Ужгороді 18 років.

Захоплення ляльками у Єви Єрохіної сягало дитинства – зростаючи у бідній родині, одного разу дівчинка отримала в подарунок від мами привезену з ярмарку скромну глиняну лялечку. Однак саме колекціонувати ляльок жінка почала у 60-х роках 20 століття: початок колекції поклала естонська лялька Лінда, яку Єві подарували діти на знак подяки за спільну подорож до Естонії.

З часом «лялькова родина» поповнювалася, в колекції з’являлися все нові «представники» і «представниці» різних країн світу у народних вбраннях. Нині ж їх усіх можна побачити на тематичній виставці в Ужгороді.

Varosh,

Фото Varosh

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