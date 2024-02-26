Книгу про пропаганду та інформаційні війни написав ужгородець Ален Бобров

Презентація книги «Пропаганда 2023. Інформаційні війни під час російської агресії» відбулася в Києві. Автор видання – ужгородець, експерт з комунікацій та інформаційних операцій Ален Бобров, який нині проживає у столиці.

Як розповів у коментарі Varosh Ален Бобров, книгу «Пропаганда-2023…» він почав писати за кілька місяців після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Працюючи у сфері комунікацій, він щовечора систематизував і сортував техніки й методики російської пропаганди, спрямованої на деморалізацію, підрив бойового духу й віру в перемогу та послаблення спротиву окупантам.

Кожну з таких технік Ален Бобров розібрав на конкретних прикладах. За його словами, книга «має стати своєрідним ментальним бронежилетом, пігулкою, покликаною допомогти проти ворожої пропаганди».

«У книзі, структурувавши її на розділи, я описав, як, наприклад, відбувалася героїзація наших героїв – воїнів ЗСУ, рятувальників, поліцейських: які прийоми в цьому напрямку застосовували ми, як комунікаційники державних органів, і як це робила росія. Окремий розділ присвячено символам єднання. Також є розділ про церковний та культурний фронти під час війни. Адже під час війн церква також, так би мовити, йде в окопи, і до воюючих народів мають промовляти і церковники. Потрібно пояснювати, що ми не просто боремося з ворогом, але це й місія, яка випала на нашу долю. Саме церква має це пояснювати своїй аудиторії», – розповів Ален Бобров.

Також у книзі представлені розділи, присвячені гумору й сатирі під час війни, партизанській війні мемів, чуткам і потокам інформації, дезінформації, демонізації ворога. Наведені у виданні і практики пропаганди, що застосовувалися у попередніх світових війнах, частина з яких використовується і понині.

Окремий блок відведено темі комунікації влади з населенням та важливості іміджу й самопрезентації політиків і державних діячів в умовах воєнного часу.

«Правильна комунікація, самопрезентація, відеоінтерв’ю та відеозвернення – це все дуже важливо під час будь-яких криз, а під час війни і поготів. Тому окремий розділ присвячений саме цій темі: як комунікувати і як впливати на людей, які лишаються на територіях, що підлягають ризику окупації та масованих обстрілів, щоб вони погодилися звідти виїжджати. Адже під час наступів росіян це було проблемою: люди відмовлялися евакуюватися навіть під ризиком окупації чи загибелі. Тому я розглянув, як саме треба зацікавлювати людей в таких випадках, і чому вони не погоджувалися покидати території, коли йшлося, фактично, про їхні життя», – розповів Ален Бобров.

Книга, за його словами, є своєрідним посібником, підручником, який буде корисним для маркетологів, журналістів, працівників піар, політиків, але також – цікавим для широкого кола читачів.

Автор каже: перечитуючи книгу та оглядаючись на період початку повномасштабного вторгнення, можна помітити, що деякі «пропагандистські» приклади з плином часу забуваються. І тому також було важливим зібрати їх під однією обкладинкою: щоб і нинішні, і майбутні покоління були готові та знали, як діяти в умовах інформаційних війн.

Книга “Пропаганда 2023. Інформаційні війни під час російської агресії” вийшла друком у видавництві “Фоліо”. Нині вона вже надійшла на прилавки книгарень. Також її можна придбати власне на сайті видавництва “Фоліо”.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Аленом Бобровим

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