Книгу про містичні пригоди в Хусті написав письменник зі Львова

Містичний детектив, який подекуди стає чорною комедією з елементами закарпатської демонології “Дохла кішка” написав львів’янин Микола Гришаєв. Це історія про скептичного журналіста, який не вірив у надприродне, поки не потрапив до Хуста. Саме тут, у закарпатському місті Хуст, яке свого часу справило на письменника враження своєю красою, історією та легендами, і відбуваються всі події.

— Певний час я багато їздив, у тому числі і Закарпаттям і деякий час жив у Хусті, — розповів Микола Гришаєв Varosh. — Тоді, пам’ятаю, вразив замок, легенди про назву міста, як вона виникла, про чортів… Ну і в Хусті зі мною сталася подібна ситуація, як і з головним героєм.

В інших закарпатських містах чоловік теж бував, зокрема і в Ужгороді, однак події книги вирішив зосередити таки в Хусті.

Попри назву, на одній з перших сторінок книжки є присвята улюбленій кішці автора, Боні, а ще запевнення, що автор дуже любить котів. До речі, Микола Гришаєв ще й художник, його ілюстрація розміщена на форзаці.

Зі слів Миколи Гришаєва книжка відноситься до категорії “18+” і за стилем нагадує роман Джона Фаулза “Маг”. Книжка вийшла друком у видавництві “ТУТ” накладом у 100 примірників, ілюструвала її Дарія Приступа. Із анотацією твору можна ознайомитись на сайті, де уже стартував передпродаж.

Varosh,

Фото зі сторінки Миколи Гришаєва в Інстаграм

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