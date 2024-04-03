Книгу про геноцид ромів Закарпаття презентували в Ужгороді

Книгу “Геноцид ромів Закарпаття: намагаємось зрозуміти” презентували в Ужгородському пресклубі. Ця книга — навчально-методичний посібник для допомоги вчителям у викладанні історії ромів у школах, — пояснила Varosh авторка книги, ромологиня Євгенія Навроцька.

— Він розрахований не тільки для вчителів історії, його можна використовувати і на уроках виховної години, — розповіла вона. — Наприклад, 8 квітня буде міжнародний день ромів, то буде цікаво використати інформацію з книги. В липні 2020 року Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рекомендацію, в якій закликає включати історію ромів та мандрівників до шкільних програм та навчальних матеріалів. Тому, якщо ми готуємося до вступу в Євросоюз, то маємо дотримуватися тих тенденцій, які впроваджують у країнах ЄС.

Починається посібник із розробки уроків для вчителів: про прийняті в Радянському Союзі антиромські закони, подається розробка уроків про Голодомор, який зачепив також і ромів — як вони його бачили та переживали. Розкривають також тему пораймосу (геноциду) ромів Закарпаття — як ішов процес “закріпачування” ромів, поетапно, дуже схоже, як це відбувалося з євреями, — каже Євгенія Навроцька.

— Ми подаємо всі документи, українською мовою, які знайшли в обласному архіві в Берегові, — каже вона. — Дуже вдячна адміністрації архіву в допомозі! Інформації по геноциду ромів по Україні є достатньо, але Закарпаттю в цьому плані не пощастило: інформації по області практично немає і ми спробували якось це виправити.

На укладення та дослідження інформації пішло 4 роки. Посібник наразі доступний тільки в електронній версії на сайті онлайн-музею “Пораймос на Закарпатті”.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото з обкладинки книги “Геноцид ромів Закарпаття: намагаємось зрозуміти”

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