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“Кірпічка” перетвориться на урбан-парк?

2 Лютого 2022 202

В Ужгороді презентували концепцію урбан-парку. Йдеться про будівництво сучасного спортивного осередку на території парку Перемоги, що біля озера Кірпічка. Задіяти планують близько півтора гектара від усієї площі. 

Суть урбан-парку – поєднати міське і природнє середовища. Це майданчики для занять скейтбордингом, паркуром, воркаутом, мініфутболом, настільним тенісом, йогою та вуличними танцями. Подібні парки вже функціонують у Києві та Харкові. Ужгород опинився серед 30 міст, де урбан-парки заплановано звести вже цьогоріч.

Про те, яким має бути вигляд парку біля озера вже не один рік ведуться суперечки. Активісти переймаються, аби територія не опинилася у приватній власності чи перетворилася на комерцію. Наразі вже  підготовлено  проект рішення, який депутати  міської ради розглядатимуть на черговому засіданні. Зокрема йдеться про укладання договору суперфіцію, право на забудову земельної ділянки. І тут теж є побоювання містян, однак, як запевнили на зустрічі в облдержадміністрації, вони безпідставні. Після зведення парку, договір суперфіцію припиняється і парк повинен повернутися на баланс підрозділів міської ради. Зрештою, для узгодження усіх етапів будівництва урбан-парку створили координаційну групу з розвитку парку «Перемоги», до якої увійшли представники ініціативної групи «Кірпічка», ГО «Екосфера» та  інші ужгородці.

 

Varosh за інформацією прес-служби Ужгородської міської ради

Головне фото – Карл Смутко

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# Кірпічка # міськрада # урбан-парк

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