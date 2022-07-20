Кілька сотень мішків зі сміттям вивезли екоактивісти з Вільшанського водосховища

Екоактивісти прибирали Вільшанське водосховище від сміття. Збирали його тут, бо в цьому місці стікаються річки з вищих сіл і разом з ними купа сміття, яке люди свідомо викидають на берег.

Екоактивістка Лєна Жук разом з чоловіком об’єднали волонтерів і вже вчотирнадцяте прибрали озеро та береги довкола. На акцію з’їхалися волонтери зі Львова, Чернівців та Закарпаття, загалом близько 150 людей.

Екоактивістка та співорганізаторка заходу зі Львова Юля Іващук каже, що точну кількість зібраного сміття наразі сказати не може:

— Поки ще не все вивезли з берега, тому нема точної кількості зібраного нами сміття, — пояснила вона. — Але можемо з впевненістю казати, що на #14 екопікніку була рекордна кількість людей на березі, та рекордна кількість зібраного сміття відповідно. Його було справді дуже багато, одна вантажівка не впоралась, треба було вантажити кілька.

Юля розповіла, що прибирання в мирний час, окрім зимового періоду, проводили щомісяця. Тепер старатимуться знову в такому ж темпі працювати, бо роботи ще багато.

На прибиранні музику забезпечував гурт «Рокаш», годував «Порядний ґазда», були танцювальна розминка та вогняне шоу.

Прибирання Вільшанського водосховища в форматі екопікніків започаткувала волонтерська організація Чисто.де. Вони повідомили, що до 25 липня на водосховищі триватимуть ремонтні роботи і буде спущена вода, тому є більша можливість зібрати сміття з дна і пройтись по дну. «Навіть самостійно можуть бажаючі приїхати і прибирати», — повідомили волонтерам.

Наступний екопікнік волонтери планують на середину серпня.

Varosh

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