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Кілька сотень мішків зі сміттям вивезли екоактивісти з Вільшанського водосховища

20 Липня 2022 1

Екоактивісти прибирали Вільшанське водосховище від сміття. Збирали його тут, бо в цьому місці стікаються річки з вищих сіл і разом з ними купа сміття, яке люди свідомо викидають на берег.

Екоактивістка Лєна Жук разом з чоловіком об’єднали волонтерів і вже вчотирнадцяте прибрали озеро та береги довкола. На акцію з’їхалися волонтери зі Львова, Чернівців та Закарпаття, загалом близько 150 людей.

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Екоактивістка та співорганізаторка заходу зі Львова Юля Іващук каже, що точну кількість зібраного сміття наразі сказати не може:

— Поки ще не все вивезли з берега, тому нема точної кількості зібраного нами сміття, — пояснила вона. — Але можемо з впевненістю казати, що на #14 екопікніку була рекордна кількість людей на березі, та рекордна кількість зібраного сміття відповідно. Його було справді дуже багато, одна вантажівка не впоралась, треба було вантажити кілька.

Юля розповіла, що прибирання в мирний час, окрім зимового періоду, проводили щомісяця. Тепер старатимуться знову в такому ж темпі працювати, бо роботи ще багато.

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На прибиранні музику забезпечував гурт «Рокаш», годував «Порядний ґазда», були танцювальна розминка та вогняне шоу.

Прибирання Вільшанського водосховища в форматі екопікніків започаткувала волонтерська організація Чисто.де. Вони повідомили, що до 25 липня на водосховищі триватимуть ремонтні роботи і буде спущена вода, тому є більша можливість зібрати сміття з дна і пройтись по дну. «Навіть самостійно можуть бажаючі приїхати і прибирати», — повідомили волонтерам.

Наступний екопікнік волонтери планують на середину серпня.

Varosh

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