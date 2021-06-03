Керівник адміністрації Орбана про зустріч з Зеленським: “Ми готові”

Сьогодні, 4 червня, в Угорщині – День національної єдності.

Це не свято, а день пам’яті про те, що за наслідками Тріанонського мирного договору третина угорської нації опинилася за межами сучасних меж угорської держави. Цей договір було укладено за підсумками Першої Світової війни саме 4 червня 1920 році.

Хоч травма Тріанону – це те, що об’єднує угорську націю та її вкрай розділені політичні еліти, але День національної єдності офіційно відзначають лише з 2010 року, відколи Віктор Орбан і його партія Фідес повернулися до влади в Угорщині.

Напередодні цього дня, і це звісно ж не випадково, в Україну завітав міністр-керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, щоб офіційно відкрити в Мукачеві Угорський дім імені Міхая Мункачі.

На цей об’єкт угорський уряд витратив 1,7 мільярда форинтів, що еквівалентно майже 5 мільйонам євро.

Угорська сторона вкрай уважно підійшла до організації заходу, зробивши відразу кілька жестів у бік України: угорський уповноважений зі співпраці з Україною Іштван Грежа, якому заборонено в’їзд в Україну, цитував у своєму відеопривітанні українського класика Тараса Шевченка, а Гергей Гуйяш зі сцени наголошував на тому, що Угорщина та Україна 30 років тому звільнилися від радянського гніту.

Зрештою, саме гімн України, а не Угорщини, який лунав другим, відкривав урочисту частину заходу.

Іншими словами, навіть найбільшим скептикам було б важко знайти на події бодай якусь “зачіпку”.

Важливо також відзначити, що Гергей Гуйяш не просто є правою рукою Віктора Орбана, а й представляє в його оточенні так звану молоду команду, а тобто більш помірковане крило в так званому національному питанні. До цього ж крила належить і міністр МЗС Угорщини Пийтер Сійярто, хоча це не завжди помітно з його публічних заяв.

Нам вдалося поставити пану Гергею кілька доволі простих запитань, на які той дав вкрай неочікувано проукраїнські відповіді. Чи то сигнали Києву.

– Поясніть коротко, чому Україна не повинна остерігатися травми Тріанону, яку угорська нація переживає вже понад 100 років?

– На мою думку, Тріанон – це питання про минуле, і він є важливою подією в угорській та європейській історії.

Водночас, Угорщина хоче підтримувати угорські громади в сусідніх країнах навколо, і це право підтверджено Венеційською комісією (йдеться про висновки комісії щодо змін до Конституції Угорщини, які вступили в дію з 1 січня 2012 року та згідно з якими угорська держава “несе відповідальність за долю угорців, які проживають за її межами” – ред.).

Наш інтерес – сильні угорські громади з угорською культурою. Разом з тим, ми підтримуємо те, що угорці є також громадянами України і мають працювати на її користь.

– Нещодавно в угорському виданні Модьор Немзет вийшла публікація, в якій йшлося про те, що зустріч Володимира Зеленського і Віктора Орбана наразі не на порядку денному двосторонніх відносин. Видання посилалося на дипломатичне джерело, але ви, як керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини, маєте точно знати, чи ця зустріч на порядку денному, чи ні.

– Україна – це дуже важливий сусід Угорщини. Тому ми готові зустрітися. Рішення за Україною.

– Які додаткові умови для цієї зустрічі лідерів?

– Немає додаткових умов для цієї зустрічі. Прем’єр-міністр Угорщини готовий зустрітися з Володимиром Зеленським.

– Що Угорщина чекає від України сьогодні та в найближчому майбутньому, та що готова Угорщина запропонувати Україні за ці очікування та добросусідські відносини?

– Я думаю, що це може бути плідно для обох держав, тому що ми готові підтримувати інтеграцію України до НАТО і Європейського Союзу, бо це, на мою думку, також є в наших інтересах.

Але в той же час нам хотілося б, і це на нашу думку обов’язок України, щоб ключові права угорської громади були забезпечені, особливо право на освіту рідною мовою. І в цьому конкретному питанні ми б хотіли знайти компроміс з українською державою.

Якщо ви є представником нацменшини в Угорщині, зокрема української нацменшини, то ви будете добрим громадянином Угорщини, якщо збережете свою ідентичність.

Якщо Україна буде мати таке ж саме бачення щодо угорської меншини тут, то це буде взаємопродуктивно для відносин двох країн.

– Чи може двомовна освіта стати тим компромісом?

– Я впевнений, що так. Це навіть не питання.

Я вважаю, що це нормальна ціль України, аби кожен її громадянин міг спілкуватися українською мовою. Але в той же час, вважаю, якщо хтось належить до націонаьної меншини, то повинен мати право навчатися рідною мовою.

– У своєму виступі сьогодні ви сказали про спільні прагнення України та Угорщини вирватися з радянського ярма, і що 30 років тому це нарешті сталося. Україна сьогодні протистоїть Росії, яка намагається відновити Радянську імперію. Це справжня війна. Чи готова Угорщина підтримувати Україну в цій боротьбі?

– Прем’єр-міністр Угорщини був одним з перших в Європі, хто засудив російську агресію проти України.

Відтак, територіальна цілісність України має бути гарантована, і останні роки позиція Угорщини є чіткою – Росія повинна поважати територіальну цілісність України.

Дмитро Тужанський

Фото: Яноша Немеша і редакції Varosh