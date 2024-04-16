Картини з пленеру “Сакура Арт” у Мукачеві виставлять на виставку для закупівлі дрона для військових

У Мукачеві завершився художній пленер «Сакура Арт».
Упродовж трьох днів юні художники віком від 12 до 17 років відтворювали на полотнах красу квітучих сакур, а також – створювали авторські картини на вільну тему.
Художній пленер «Сакура Арт» два дні тривав на вулицях Мукачева, у локаціях, де розцвіли сакури. На третій день юні художники – вихованці Мукачівської художньої школи ім. М. Мункачі та місцевої школи «Rom-Art» працювали з картинами на територію санаторію «Карпати», розповів у коментарі Varosh організатор заходу, художник, керівник і засновник художньої школи «ROM-ART» Тиберій Йонаш.
Загалом участь у пленері взяло 20 юних митців, кожен із яких створив по 2 картини.
«Оскільки пленер називається «Сакура Арт», то одна з робіт обов’язково мала бути на тему цвітіння сакур. Іншу картину учасники малювали на вільну тематику – це була творча робота, їхній авторський задум і погляд», – розповів Тиберій Йонаш.
За результатами пленеру його учасники створили загалом 40 картин. Усі їх незабаром можна буде побачити та придбати на благодійній виставці-продажі.
Урочисте відкриття виставки відбудеться 2 травня у центрі Мукачева. Виручені з виставки кошти організатори заходу спрямують на підтримку армії – закуплять дрон для військових 128-ої бригади.
Також під час виставки планують презентувати каталог творчих робіт, створених учасниками пленеру.
Художній пленер «Сакура Арт» відбувся за підтримки громадської організації Voice of Romni та Мукачівської міської ради.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото з Фейсбук-сторінки Тиберія Йонаша
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