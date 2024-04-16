Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Картини з пленеру “Сакура Арт” у Мукачеві виставлять на виставку для закупівлі дрона для військових

16 Квітня 2024 33

У Мукачеві завершився художній пленер «Сакура Арт».

Упродовж трьох днів юні художники віком від 12 до 17 років відтворювали на полотнах красу квітучих сакур, а також – створювали авторські картини на вільну тему.

Художній пленер «Сакура Арт» два дні тривав на вулицях Мукачева, у локаціях, де розцвіли сакури. На третій день юні художники – вихованці Мукачівської художньої школи ім. М. Мункачі та місцевої школи «Rom-Art» працювали з картинами на територію санаторію «Карпати», розповів у коментарі Varosh організатор заходу, художник, керівник і засновник художньої школи «ROM-ART» Тиберій Йонаш.

Загалом участь у пленері взяло 20 юних митців, кожен із яких створив по 2 картини.

gal-227262
gal-227268
gal-227299
gal-227280

«Оскільки пленер називається «Сакура Арт», то одна з робіт обов’язково мала бути на тему цвітіння сакур. Іншу картину учасники малювали на вільну тематику – це була творча робота, їхній авторський задум і погляд», – розповів Тиберій Йонаш.

За результатами пленеру його учасники створили загалом 40 картин. Усі їх незабаром можна буде побачити та придбати на благодійній виставці-продажі.

438029405 2695830487259107 873894025402323673 N

Художній пленер “Сакура Арт” відбувся у Мукачеві

Урочисте відкриття виставки відбудеться 2 травня у центрі Мукачева. Виручені з виставки кошти організатори заходу спрямують на підтримку армії – закуплять дрон для військових 128-ої бригади.

Також під час виставки планують презентувати каталог творчих робіт, створених учасниками пленеру.

Художній пленер «Сакура Арт» відбувся за підтримки громадської організації Voice of Romni та Мукачівської міської ради.

438196550 2695829833925839 4480964942925386804 N

Учасники художнього пленеру “Сакура Арт”

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Тиберія Йонаша

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # новини Varosh # Сакура Арт Мукачево # художній пленер # художній пленер Мукачево # художній пленер Сакура Арт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Зеленський підписав закон про мобілізацію. Що він передбачає

Долина нарцисів на Закарпатті поволі зацвітає: коли чекати масового цвітіння

Відкриту екскурсію Невицьким замком проведуть дослідник фортеці Олександр Дзембас та юні археологи

Склали обітниці та пов’язали хустини: День першої пластової присяги відсвяткували ужгородські пластуни