Картина закарпатки стала символом флешмобу #МотанкаСвободи. Беріть участь

В Україні стартував флешмоб #МотанкаСвободи. Мета — об’єднання українців за допомогою традиційного плетіння ляльок-мотанок та формування в реальному часі галереї народного мистецтва. Можна як плести, так і створити 3D-модель або просто намалювати.

Ось такі мотанки вже беруть участь у флешмобі:

Як долучитись. Потрібні нитки, тканини та будь-які підручні матеріали, трохи часу й любові до Батьківщини. У свій витвір можна вшивати власні побажання. Як-от слова підтримки українцям, ЗСУ, ТрО або коханому, з яким ви змушено розлучились.

Твори можуть бути фізичними чи аналоговими, зробленими з сіна, хусток або крапельниць; робіть їх самі або разом з дітьми.

Фото ляльок публікуйте в інстаграмі, фейсбуці, з хештегом #МОТАНКАСВОБОДИ. Ставте геолокацію (де ви є зараз, звідки ви родом або який регіон підтримуєте — це опціонально!). Неодмінно тегайте екаунти Motanka.Freedom у фейсбуці та інстаграмі, де організатори збережуть в галерею кожен твір, який стане частиною нашої культурної спадщини часів цієї жорстокої війни.

Мотанка має бути створена під час війни, тобто з 24 лютого 2022, — це єдина умова участі.

Проєкт націлений перетворитись на масштабний артоб’єкт світового значення. У планах: виставка та музей, неймовірні голографічні та аналогові інсталяції з творами учасників флешмобу. Вони поїдуть Західними виставками та фестивалями, будуть в кінотеатрах та NFT-майданчиках — для збору коштів на відновлення нашої країни та мирного життя.

Авторки ідеї: Олександра Титаренко, Олена Чувакіна, за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні.

Символом флешмобу стала робота “Мотанка vs Матрьошка” закарпатської журналістки та художниці Галини Сернівки. Вона ще донедавна працювала в Нацполіції, має звання старшого лейтенанта поліції. У серпні-жовтні 2014 року в складі добровольчого батальйону Нацгвардії перебувала в зоні АТО, в Дебальцевому. Про те, що дівчина побувала на фронті, рідні дізналися тільки після її повернення.

Галина мешкає в Києві. Нещодавно ми писали про відкриття її виставки в столиці.

Varosh

Зображення надані організаторами