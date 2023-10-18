Карпатські краєвиди та східні мотиви: Михайло Карпенко презентував відеокліп на пісню «Верховинка»

Зйомки нового кліпу відбувалися на Синевирському перевалі, у Колочаві та на озері Синевир. Режисером кліпу став Андрій Олаг, відзнявши потрібні кадри буквально за один день.

«Між активною волонтерською діяльністю у Виноградові та власною роботою, Андрій знайшов не тільки час, але і щире бажання зробити по-справжньому заворожуючу відеороботу. Він чудово орієнтується в регіоні, тому локації та час зйомок обирав сам Андрій. Зйомки кліпу почались о 5-ій ранку на Синевирському перевалі і тривали майже до вечора», – розповів виданню Varosh Михайло Карпенко.

У центрі пісні – історія дівчини, яка ділиться з матір’ю роздумами про свою долю. Пісня «Верховинка» була написана за один вечір ще минулого року. Тоді Михайло просто грав на гітарі на той час п’ятимісячному сину, і в результаті народилась ідея мелодії. Вона настільки сподобалась автору, що до ранку він вже написав до неї текст.

Перші два рядки запозичив із української народної пісні «Ой на горі білий камінь», продовживши їх авторським віршем, який, як каже Михайло, «на емоціях від нової мелодії виник нізвідки». Сюжет простий, зрозумілий і водночас популярний в українському фольклорі. Це розмова доньки з матір’ю, в якій молоде та замріяне дівча ділиться важкими роздумами про свою долю, намагаючись обрати між молодим та старим, бідним чи багатим. Мати радить доньці піти за покликом серця, а всесильний час розставить все на свої місця, розповідає про пісню її автор.

«Я в цілому є великим шанувальником історії та культури рідного краю, і з ранніх років проявляю це не тільки музичними, але й гумористичними проєктами. В усіх них я чітко шлю сигнал: «Ісе мій край. Я го люблю. Я нигде утсіт не йду. І нигда го не забуду». Тому складно сказати, що або хто конкретно надихнув на створення саме цієї пісні. Це моє чергове щире зізнання в коханні Закарпаттю та закарпатцям», – коментую Михайло Карпенко.

Втілити музичний задум в реальність погодився талановитий львівський звукорежисер Роман Микульський. Михайло розповідає, що давно мріяв попрацювати з саме з ним, оскільки дуже любить в аранжуваннях балканські мотиви, а Роман неодноразово та успішно працював з відомими українськими артистами саме в цьому стилі. Саме Роман Микульський запропонував використати у пісні «Верховинка» не балканські, а більше східні, азійські мотиви.

«Сказати, що я цією «хімією» був спантеличений – це не сказати нічого… Але водночас я відчував, що маю довіритись Роману і чекати на результат. Врешті, як на мене, Роман справді відчув цю пісню, її ідею, її місію, так би мовити. За що я надзвичайно йому вдячний. Утім, наша співпраця на цьому не закінчилась, і ми вже зробили ще одну пісню. Але про неї – згодом», – зауважив Михайло Карпенко.

Кілька цікавих фактів про зйомки відеокліпу:

Початково знімальна група думала над тим, аби відзняти кліп у монохромі і зробити його чорно-білим, однак в останній момент вирішили, що він все ж буде в кольорі.

Коней для відеороботи «позичили» у Колочаві, у місцевого мешканця дяді Васі. «Сподіваюся, він подивиться кліп», – посміхається Михайло Карпенко.

Чорний кінь, якого можна побачити на початку кліпу, був дуже неспокійним, і категорично протестував, аби його знімали: намагався вдарити членів знімальної групи, нападав. Пізніше місцеві мешканці пояснили, що до цього коня, крім власника, взагалі ніхто не підходить, бо це дуже небезпечно.

За задумом режисера, з конем та на коні повинен був гуляти герой Михайла Карпенка, але артист після невдалої взаємодії з першим неспокійним чорним конем з пересторогою поставився до цієї ідеї. А от акторка Ганна Ганзель, яка зіграла роль верховинки, без вагань самотужки осідлала коня, і всі кадри з ним були відзняти не тільки без страховки, але і з першого дубля.

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Varosh,

Фото надані Михайлом Карпенком

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