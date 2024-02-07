“Кам’яним потоком”: або туристичний маршрут, або екологічна стежка з’явиться на “заповідній” Рахівщині

Працівники Карпатського біосферного заповідника обстежили місцевість, де згодом планують облаштувати або новий туристичний маршрут, або екологічну стежку «Кам’яним потоком».

Як розповіла у коментарі Varosh працівниця відділу екологічної освітньо-виховної роботи Карпатського біосферного заповідника Іванна Колачук, це буде новий маршрут – доступний, неважкий, який підійде для відпочинку та прогулянок і буде комфортним також і для людей похилого віку, і для дітей.

«Ми ще думаємо, чи це буде туристичний маршрут, чи екологічна стежка. Зараз важко про щось говорити, бо там ще лежать сніги, ми лише вийшли на попереднє обстеження. У травні обстежимо маршрут повторно, і вже тоді визначатимемось, в якому вигляді його оформимо. Бо, залежно від того, чи це буде туристичний маршрут, чи екостежка, буде й різне наповнення», – розповіла Іванна Колачук.

Стежка маршруту пролягає через ліс і завершується невеличким водоспадом у 1,5 метра. Загальна дистанція становить 1,6 км.

Незалежно від того, в якому форматі у Карпатському біосферному заповіднику вирішать у підсумку облаштовувати маршрут, на ньому буде джерело питної води та встановлені місця для відпочинку, сказала Іванна Колачук. Свій початок маршрут братиме з центральної траси H 09.

Як розповіла Іванна Колачук, у заповіднику й надалі працюють над розробкою нових туристичних маршрутів, адже нещодавно у зону його відповідальності додалися нові території, зокрема, в Тячівському та Рахівському районах. Наразі триває обстеження новоприєднаних територій, на яких згодом планують розробку нових невеликих туристичних маршрутів.