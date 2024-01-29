IT-кластер Закарпаття почав співпрацю з ІТ Асоціацією та кластером цифрових експортних інновацій Угорщини

Меморандум про співпрацю між IT-кластером Закарпаття та угорськими колегами: IТ Асоціацією Угорщини та угорським кластером цифрових експортних інновацій підписали днями на бізнес-форумі в Будапешті. Представники ІТ-кластерів двох країн представили свою діяльність, а резиденти спільнот поділилися ключовими особливостями та цінністю своїх компаній.

— ІТ-кластер ставив собі за ціль у 2024 році розвивати напрямок інтернаціоналізації та залучення інвестицій. Цей захід став першим чекпоінтом у нашому плані на рік, — сказала Varosh виконавча директорка ІТ-кластеру Закарпаття Мирослава Майдич. — Для нас важливо налагоджувати закордонні партнерства. В першу чергу, для презентації експертності українських ІТ-компаній, для обміну досвідом з колегами, а також це можливість адаптовувати найкращі практики закордонних колег для розвитку локальної ІТ-спільноти та впровадження інноваційних проєктів на Закарпатті.

Підписання угоди про партнерство сприятиме обміну досвідом між організаціями, і дасть можливість ІТ-кластеру Закарпаття адаптувати кращі практики закордонних колег для вдосконалення і розвитку власної спільноти, та впровадження інновацій в регіоні.

У делегації від України взяли участь заступник голови Закарпатської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Олександр Пацкан, голова правління ІТ-кластеру Закарпаття Станіслав Шикалов, виконавча директорка Мирослава Майдич та учасники закарпатського кластеру (PettersonApps, Simcord, LP Tec, Logisticon, Intellias, EPAM).

Захід відбувся за підтримки Угорської Агенції Промоції Експорту (HEPA) та Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород.

Varosh,

Фото ІТ-кластеру Закарпаття

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