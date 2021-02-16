Історичний детектив: В Угорщині перепоховають останки короля Матяша, шанованого на Закарпатті

Угорські дослідники вирішили ідентифікувати земні останки короля Матяша I Корвіна (1443-1490) на основі зразків ДНК, зібраних у Хорватії. Тут похований його незаконнонароджений син Янош Корвін, останній із відомої королівської династії Гуняді.

Король Матяш вважається одним із найвизначніших правителів пізнього середньовіччя у Центральній Європі, заслужив прізвиська “Справедливий” та “останній лицар Європи”, вважався захисником бідноти. І понині є героєм багатьох фольклорних творів, у тому числі, на Закарпатті. Існує навіть прислів’я: “Помер Матяш – з ним померла і справедливість”.

На Галичині, а також у словацькій, українській (русинській), угорській традиціях, є популярний переказ про те, як перевдягнений король Матяш заблукав і його прихистив пастух. І хоча повівся не дуже ввічливо з королем, але отримав заслужену винагороду. Короля Матяша у переказах також називають переможцем володарки Невицького замку княгині Поган-дівки.

У 2008 році в Угорщині досить помпезно відзначали 500-у річницю із часу його правління.

Матяш був похований у Базиліці Успіння Пресвятої Богородиці в Секешфегерварі. У цьому храмі довгий час коронувалися угорські королі, і багатьох із них там і поховали. Однак під час турецької окупації церква була розграбована і навіть зруйнована, залишився тільки її фундамент.

З 15 угорських правителів, які тут були поховані, вціліла тільки одна гробниця короля Бели III (1145-1196). Проте під час розкопок дослідники виявили кілька скелетів, ідентифікація яких виявилася дуже складним завданням. Однак, завдяки сучасним технологіям, тепер можливо визначити останки на основі ДНК. Зокрема для цього потрібні останки близького родича для порівняння зразків.

Саме тому, з дозволу хорватського єпископа, у січні було відкрито гробницю Яноша Корвіна в Хорватії, в місті Лепоглава. Після зняття кришки гробниці було виявлено останки чоловіка років 30-ти та шестирічного хлопчика. З кісток було відібрано археогенетичний зразок.

Міністр людських ресурсів Угорщини Міклош Каслер також був присутній на заході і зазначив, що це має історичне значення. Нині, за його словами, Інститут угорських досліджень уже зробив аналіз останків Яноша Корвіна та його сина Крістофа. Тепер залишилося ідентифікувати кістки великого короля Матяша I (1456-1490) у Секешфегерварі.

«Якщо вдасться ідентифікувати кістки Матяша, то можна буде поховати короля знову в гідних умовах», – підкреслив Міклош Маколді, керівник Науково-дослідного центру археології.

Науковець також зазначив, що для аналізу зразків понад 600 кісток потрібно кілька місяців.

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