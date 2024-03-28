Інтерактивну карту з мініскульптурками створили в Ужгороді

На карті позначено всі 65 наявних на сьогодні мініскульптурок з коротким описом про кожну. Карта поповнюватиметься в міру встановлення нових таких об’єктів у місті.

Інтерактивну карту мініскульптурок Ужгорода розробила команда туристичної компанії Muse Travel.

Як розповіла у коментарі Varosh директорка компанії Інеса Ізай, в агентстві неодноразово чули запити від туристів саме на знайомство з мініскульптурками та їхньою історію. Тож у компанії вирішили зібрати в єдиний ресурс всю інформацію про ці об’єкти, створивши інтерактивну карту. За її допомогою туристи, та й місцеві мешканці можуть познайомитися з мініскульптурками та прокласти до них маршрути.

«Ми думали, що можна б таке зробити, щоб показати туристам місто з нового ракурсу. І вирішили зробити це саме через мініскульптурки, адже кожна з них розповідає свою велику історію, показує місто з того чи іншого боку. Карта буде цікавою також і для ужгородців і загалом закарпатців. Адже часто навіть містяни не знають про ті чи інші мініскульптурки», – розповіла Інеса Ізай.

Наразі на карті позначені всі 65 мініскульптурок, що є у місті. Щойно з’являтиметься нова мініскульптурка, її одразу наноситимуть на карту – із відповідним зображенням, вказанням автора та інформацією про неї. Карта є у вільному доступі доступна для всіх охочих за посиланням.

Крім того, на основі цього проєкту у компанії розробили нові туристичні продукти: квест по мініскульптурках, тематичну екскурсію, а також – туристичну продукцію: шопери, магніти, листівки, гральні карти із зображеннями мініскульптурок, квест-карту із наліпками та навіть розмальовку для дітей.

Одночасно з тим, створено також і окрему прогулянкову карту в друкованому вигляді, де вказано 25 мініскульптурок і яка включає всі основні туристичні маршрути в місті. Ця карта безплатно розповсюджується у партнерських закладах – кав’ярнях, готелях. На картах розміщено QR-код, за яким можна потрапити на сайт, де розміщена вже повна інтерактивна карта з мініскульптурками.

«Для того, щоб максимально розповсюджувати інформацію про мініскульптурки, ми колаборуємося з місцевими брендами: наприклад, підготовлені нами ілюстрації мініскульптурок можна знайти на упаковці «Закарпатського пряника»: на одній стороні – малюнок, на звороті – посилання на сайт з інтерактивною картою», – розповіла Інеса Ізай.

У планах компанії – розробити аналогічну карту по мініскульпурках Закарпаття. Однак, враховуючи, що цей проєкт – набагато більш масштабний, то він потребує більшої підготовки і збору інформації, уточнила Інеса Ізай.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Інесою Ізай

Не пропускайте новини з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram