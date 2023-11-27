Інформації про відновлення польотів з аеропорту «Ужгород» наразі немає – ОВА

У поточному році капітальні видатки на поліпшення аеропортової інфраструктури не виділялися.

14 листопада під час виступу в Інституті Хадсона під час поїздки до США керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, серед іншого, згадав про можливість відновлення роботи одного з цивільних аеропортів в Україні.

Зважаючи на те, що в інформаційному просторі в цьому контексті почали висуватися версії щодо можливого відновлення польотів з аеропорту «Ужгород», Varosh звернувся до Закарпатської ОВА з інформаційним запитом для з’ясування поточного стану справ.

Як повідомили виданню в ОВА, станом на сьогодні в обласній військовій адміністрації інформація про відновлення польотів цивільної авіації з Міжнародного аеропорту «Ужгород» відсутня.

Також в ОВА повідомили, що у 2023 році капітальні видатки на поліпшення аеропортової інфраструктури з обласного бюджету не здійснювалися.

Станом на 23 листопада 2023 року штатна чисельність аеропорту «Ужгород» становить 163 одиниці.

Польоти цивільної авіації в Україні були повністю закриті з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Разом із тим, у липні поточного року у коментарі «Інтерфакс-Україна» виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що в компанії розглядають можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця року, якщо будуть досягнуті домовленості про часткове відкриття повітряного простору.

Також про готовність відновити польоти в Україні чи за кордоном, якщо це буде визнано безпечним, заявляла українська авіакомпанія Air Ocean Airlines.

Varosh,

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